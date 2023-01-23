空姐眼中頭號「西客」：嬰兒哭鬧不是最討厭 這種人更乞人憎
撰文：ETtoday
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許多人搭大眾交通工具最怕遇到嬰兒哭鬧，美國一名網紅空姐卻表示，最容易令機組員惱怒的不是嬰兒，而是抱怨嬰兒的乘客，且這會讓小孩家長和空服員都非常不舒服。
根據《每日郵報》，美國女子Kat Kamalani擔任空姐已有6年，經常在TikTok上分享工作和生活大小事，吸引96萬粉絲追蹤，近日PO出影片分享，有些乘客會在機上有嬰兒哭鬧時憤怒瞪視、發出「噓」聲要求安靜，但其實空服員最討厭的就是這種乘客。
空姐吐槽「西客」的影片掀起廣大迴響，至今累計逾310萬觀看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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Kamalani 自己就是個2寶媽，在影片中對鏡頭直言，「我向你們保證，身為空服員，沒有任何事比聽到乘客抱怨嬰兒哭鬧更令人惱火。所以如果你要去旅行，戴上降噪耳機，或問問孩子的爸媽是否需要協助。不要要求換座位，因為我保證，沒有任何人比孩子的爸媽更希望他停止哭泣。」
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這段影片掀起廣大迴響，至今累計逾310萬觀看，也釣出另一名空姐回應，「每當有乘客向我抱怨嬰兒哭鬧時，我都會非常生氣……所以你希望我怎麼做？」
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一名母親留言提到，當她的孩子在飛機上想哭時，曾有一名空姐告訴她，「讓她哭吧，反正妳不會再見到這些人了」，對她幫助很大。還有一名網友認為，嬰兒想哭可能是因為壓力導致耳朵痛。
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