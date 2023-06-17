澤連斯基晤非洲領袖　重申俄軍撤出才可能和談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月16日與到訪的非洲多國領袖會面，討論俄烏局勢。對於非洲提出調停俄烏兩國停火，澤連斯基重申，和談的條件是俄羅斯必須首先從烏克蘭撤軍。



路透社報道，澤連斯基與非洲國家領袖在會面後一同會見傳媒，他指如果俄羅斯不撤出烏克蘭就舉行和談，就是凍結戰爭和一切，所受的痛苦揮之不去。因此他認為烏克蘭需要的是真正的和平，俄軍應完全離開烏克蘭的領土。

澤連斯基對一眾非洲領袖之後到聖彼得堡與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面感到大惑不解，不過率領訪問團的南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）稱，他們是希望表達非洲在俄烏問題上的觀點，並視與普京對話是這次出訪的一部份。

拉馬福薩提到，前總統曼德拉（Nelson Mandela）傾向以談判解決問題，指即使衝突變得更激烈，就是需要和平的時候。他指出，非洲國家已準備在烏克蘭和平協議上參與更多，並敦促當地穀物可以自由出口。

非洲聯盟輪任主席國科摩羅（Comoro）總統阿扎利（Azali Assoumani）則表示，坐視不理並不符合非洲的利益，強調討論非常重要。他指大家理解烏克蘭的痛苦，自己都曾身同感受，但認為雙方領袖都無權遠離談判桌，所以他們會與普京對話。