普京證首批戰術核武運抵白羅斯　美國：沒必要調整核態勢

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）稱他已在白羅斯白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）境內部署第一批戰術核武器。這是普京首次證實此事。



彭博社報道，普京星期五（6月16日）在聖彼得堡國際經濟論壇說：「第一批核彈已運到白羅斯。但這只是第一批。今年夏末，到今年年底，我們將完成這項部署工作。」

普京說，如果俄羅斯的領土完整或存在受到威脅，俄羅斯「理論上」可以動用核武器，但他認為俄羅斯現在「無須」使用核武器。

他也說，莫斯科通過對核武器的控制來履行核不擴散義務，儘管俄羅斯為白羅斯軍隊提供了戰術特種彈藥儲存和使用的培訓。

美國白宮星期五對普京關於使用核武器的言論表示譴責。不過美國國務卿布林肯（Antony Blinken）被問及此事時說，無跡象表明俄羅斯準備使用核武器，「我們認為沒有必要調整我們的核態勢」。

普京3月25日宣布將在白羅斯部署戰術核武器。這是俄羅斯自1990年以來，首次在其他國家部署核武器。

（編按：他在6月9日稱該國7月7至8日建成配套設施後，將開始向運送戰術核武。

普京3月25日宣布與白羅斯達成協議，在當地部署戰略核武，控制權由俄羅斯保有。兩國5月25日正式簽署協議，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）同日稱，俄方已開始轉移核武器。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

