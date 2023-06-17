普京證首批戰術核武運抵白羅斯　美國：沒必要調整核態勢

撰文：聯合早報
出版：更新：

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）稱他已在白羅斯白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）境內部署第一批戰術核武器。這是普京首次證實此事。

彭博社報道，普京星期五（6月16日）在聖彼得堡國際經濟論壇說：「第一批核彈已運到白羅斯。但這只是第一批。今年夏末，到今年年底，我們將完成這項部署工作。」

普京說，如果俄羅斯的領土完整或存在受到威脅，俄羅斯「理論上」可以動用核武器，但他認為俄羅斯現在「無須」使用核武器。

他也說，莫斯科通過對核武器的控制來履行核不擴散義務，儘管俄羅斯為白羅斯軍隊提供了戰術特種彈藥儲存和使用的培訓。

美國白宮星期五對普京關於使用核武器的言論表示譴責。不過美國國務卿布林肯（Antony Blinken）被問及此事時說，無跡象表明俄羅斯準備使用核武器，「我們認為沒有必要調整我們的核態勢」。

普京3月25日宣布將在白羅斯部署戰術核武器。這是俄羅斯自1990年以來，首次在其他國家部署核武器。

（編按：他在6月9日稱該國7月7至8日建成配套設施後，將開始向運送戰術核武

普京3月25日宣布與白羅斯達成協議，在當地部署戰略核武，控制權由俄羅斯保有。兩國5月25日正式簽署協議，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）同日稱，俄方已開始轉移核武器。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

允俄戰術核武部署　白羅斯總統：俄已啟動轉移俄羅斯在白羅斯部署戰術核武兩國簽字　克宮控制俄羅斯戰術核武將被移至白羅斯西部邊界普京白羅斯部署協議：戰術核武是什麼？︱新聞背後
俄羅斯
俄烏戰爭
白羅斯（前稱白俄羅斯）
普京
核武
軍事部署