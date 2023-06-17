厄爾尼諾現象重臨　咖啡朱克力價格飆　墨西哥沿岸現數百鳥屍

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）6月初宣告新一輪厄爾尼諾現象（El Niño）到來，全球部份地區下半年會迎來極端天氣。這不單會令咖啡、朱克力等商品今年價格飆升，馬來西亞榴槤爆出「黑種子」問題、墨西哥沿岸現數百鳥屍，當地官員都指向是厄爾尼諾現象所致。



厄爾尼諾現象每隔2至7年就會發生，它是一種由東太平洋海面的異常升溫所引起的天氣現象，隨着海表大氣被海水「烤熱」、引發熱力循環異常，地球大氣的正常循環也受到干擾，在各地出現異常天氣。上一次厄爾尼諾現象在2016年出現，當時世界經歷有紀錄以來最熱一年。

美國國家海洋和大氣管理局6月8日宣布，預期中的新一輪厄爾尼諾現象已經到來，或在部份地區造成極端天氣，打破高溫記錄。

厄爾尼諾現象會帶來什麼實際影響？由於氣候變化會影響各地農作物收成，在現象影響下，會刺激多類食品價格上升。在預期厄爾尼諾來臨的情況下，大宗商品價格波動，可可豆價格升至7年新高，糖價也在4月飆至11年新高，此令朱古力產品備受加價壓力，在過去1年升價14%。

《時代周刊》網站6月10日刊出的文章指，除了朱古力外，厄爾尼諾現象也會使咖啡、橙汁等價格上升。

墨西哥海岸數百鳥屍

墨西哥西部海岸出現約300隻鳥類屍體，當地官員起初以為是禽流感導致，但農業與環境部門合力追查後，發現最可能的原因是厄爾尼諾現象。

官員指，由於水域變暖，魚往往游到較低地方，以尋找較冷水域，結果令鳥類更難尋找食物，「我們發現鳥類餓死，這是主要問題。」

「黑種子」榴槤

《聯合早報》6月15日報道，馬來西亞的貓山王榴槤出現「黑種子」問題，雖然無害，但由於變相不美觀，部份外國進口商暫停進口。

馬來西亞農業及糧食安全部長薩布（Mohamad bin Sabu，又譯莫哈末沙布）認為與氣候變化有關，或是厄爾尼諾現象所致。

氣候學家警告，此輪厄爾尼諾可能格外強烈，明年或將刷新2016年強厄爾尼諾所引起的全球高溫記錄，甚至可能打破關鍵的1.5℃氣候目標，並造成全球的經濟損失。