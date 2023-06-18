巨鷹誤撞小型飛機　掛屍機師眼前血濺機艙　死狀超驚悚｜有片慎入

一名厄瓜多爾男子，近日在洛斯里奧斯省（Los Ríos）賓塞斯市（Vinces）上空開飛機灑農藥時，一隻巨鳥猛遞撞向飛機，卡在駕駛艙玻璃上喪命。從機內拍攝的畫面，可以看到男子的臉上噴灑着巨鳥的鮮血，卻依然臨危不亂，一臉淡定地駕駛飛機。



綜合外媒報導，一個分享航空相關新聞的帳號「FL360aero」於香港時間15日，分享了一架飛機遭到巨鳥衝撞的影片，受到網友關注。據了解，影片中的男子Ariel Valiente當時正在駕駛飛機，噴灑農藥。

沒想到飛機卻與一隻巨鳥衝撞，鳥的腳和黑色羽毛，卡在駕駛艙的玻璃上，就懸掛在他的面前。(畫面恐有不適，請斟酌觀看。)▼▼▼

從畫面中可以看出，Ariel Valiente提握着操縱桿的手和衣褲，噴濺了鳥的鮮血。他的臉上也都是鮮紅血液。儘管如此，他依然淡定地駕駛飛機。據報導，巨鳥撞進小型飛機後，沒過幾分鐘就死亡。由於玻璃破了一個大洞，狂風灌進機內，法恩里提最後依然順利降落，沒有受傷。

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這支影片遭到瘋傳後，許多網友紛紛留言指出「雖然鳥很可憐，但飛行員真的好冷靜」、「他竟然還有餘裕拍照」、「簡直像是恐怖片」、「灑農藥的飛機往往是在低空飛行，還好他沒事」、「感覺會留下心靈創傷」。

網友推測巨鳥應是安地斯神鷲（台譯：康多兀鷲）。（IG@raulee_animales）

儘管報道未指出巨鳥的品種。但看過影片的網友表示，該巨鳥的翅膀伸展開來約達3公尺，應該是安地斯神鷲（或稱康多兀鷲）。根據《國家地理》，這種鳥類是世界上最大型的猛禽，體重可達15公斤。

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