2022年奪去300兒童性命　毒咳水威脅持續　WHO稱新增6國助查追蹤

路透社16日獨家報道，2022年在三大洲奪去逾300兒童性命的有毒咳藥水所構成的威脅仍然持續。世界衛生組織（WHO）稱組織新增與6個國家合作追蹤這種毒物。



路透社16日引述世衛負責處理不合格及偽造藥品事件的團隊主管庫瓦納（Rutendo Kuwana）警告說，這些藥水是持續的全球威脅。

他稱這些有毒咳藥水未來數年仍可能在市面現蹤，因已摻偽的原材料或仍有庫存，此外糖漿與原料丙二醇（propylene glycol）保存期限約為2年。

WHO推測因丙二醇價格2021年急升，不法商人於是在藥水中混入廉價的有毒物質。

一些製藥專家對路透社說，不法分子有時會利用更廉價的乙二醇（ethylene glycol）及二甘醇（diethylene glycol）代替丙二醇。它們常用於生產煞車油等根本不能供人食用物質。

組織2022年將9個國家列為咳藥水遭污染的「風險國」，但因所有有問題產品已被撤走或從未流出市面，它們已不再處於風險中。但如今WHO稱又有6國與之合作調查，事態嚴重由此可見一斑。

WHO自2001年以來一直建議不要讓5歲以下兒童服用咳藥水，因關於咳藥水有效性，或它們可能產生的副作用的證據有限。