相當於人類217歲全球最老狗過31歲生日　主人曝長壽秘訣靠這幾招

葡萄牙一隻阿蘭多獒犬Bobi於5月11日度過31歲生日，在他葡萄牙鄉村的家中舉辦一場盛大的生日派對，牠的一生也都在這裏度過。Bobi在今年2月才被「健力士世界紀錄（金氏世界紀錄）」以30歲266天認證為現存最高齡狗狗。



（編按：人類平均壽命77歲左右除以狗的平均壽命11歲左右，得出狗1年壽命相當於人7年壽命，Bobi滿31歲，這相當於人類的217歲。）



純種阿蘭多獒犬Bobi跟主人科斯塔（Leonel Costa，又譯：柯斯塔）生活在葡萄牙萊里亞（Leiria，又譯：雷里亞）凱魯斯（Conqueiros）鄉間小鎮。阿蘭多獒犬是一種牲畜守護犬，平均壽命為12至14年。

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柯斯塔準備在農村生產的肉類，和當地打撈的魚類提供給參加派對的賓客享用，Bobi也會吃人類的食物，牠一生都吃人類的食物。

柯斯塔透露，Bobi在過去幾個月身體都健康，但他擔心Bobi看到這麼多賓客後會帶來身心壓力，所以前陣子有帶去獸醫那邊檢查。

柯斯塔說，Bobi最近被拍了很多照片，「這對牠來說並不容易」，確實也讓牠的狀況受到一點影響。

柯斯塔的家人於1992年就帶着Bobi去萊里亞市獸醫局辦理登記，獸醫局已經確認Bobi的出生日期。

Bobi的年齡也得到SIAC的驗證，SIAC是一個由葡萄牙政府授權的寵物資料庫，由SNMV（全國獸醫聯盟）負責管理。

柯斯塔過去也曾經養過幾隻老狗，其中Bobi的媽媽活到18歲，然而他萬萬沒想到，他養的其中一隻狗竟然活到30歲以上。

柯斯塔今年2月接受媒體訪問表示，Bobi長壽的原因之一，就是牠居住在一個很平靜又很自由自在的環境，Bobi一直都在農莊周圍的森林自由漫步，從來沒有被繩子拴着。

柯斯塔也說，Bobi就跟老年人一樣，走路比較不便、視力也變差，所以現在比較喜歡在家裏的院子閒逛，而且經常撞到東西，睡眠的時間也變長，吃完東西就會躺着休息打盹。

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