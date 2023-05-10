高過愛因斯坦和霍金　墨西哥11歲自閉症少女IQ達162　現攻讀碩士

墨西哥一名智商高於愛因斯坦的11歲少女，正在攻讀工程學碩士，夢想當一名太空人殖民火星。



每日郵報報道，墨西哥11歲少女阿達拉（Adhara psamurez Sánchez）從小在墨西哥城的低收入戶社區特拉毫克（Tláhauc）長大，3歲被診斷出患有自閉症，在學校經常被師長欺負而轉學3次，造成個性更加封閉。

阿達拉的母親日前受訪時說，「當時察覺女兒那段期間做很多事情提不起興致，還發現她自學代數、背起元素週期表，當時以為女兒只是太過無聊」。

墨西哥11歲少女阿達拉（Adhara psamurez Sánchez）登上2023年4月號的Marie Claire墨西哥版封面（FB@Marie Claire México）

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為了幫助女兒緩解憂鬱症問題，她安排女兒接受治療，很快就被建議送到天才兒童學校「關注人才中心（CDEAT）」就讀。

阿達拉接受智商測試，結果高達162，超過智商皆為160的物理學家史愛因斯坦和霍金（Stephen Hawking）。

報導指出，阿達拉學習能力驚人，5歲就讀完小學，6歲讀完初中、高中學業，現年11歲的她已取得墨西哥CNCI大學（Universidad CNCI）的系統工程學學士學位，目前正在攻讀墨西哥科技大學數學碩士。

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阿達拉日前受訪表示，之後希望可以到亞利桑那大學攻讀天體物理學，說她的夢想是成為美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空人，希望未來能踏上火星。

此外，阿達拉正與墨西哥航太機構（AEM）合作，向更多年輕女性推廣太空探索和數學。

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