全球最貴雪糕一份五萬蚊創健力士紀錄　內藏「白色鑽石」仲有金箔

日本一家雪糕公司推出一款全球最貴雪糕，每份售價88萬日圓（約港幣5萬元），創下健力士世界紀錄。



日本雪糕品牌「Cellato」推出一份名為「白夜」（Byakuya）的雪糕，使用產自義大利阿爾巴（Alba）有「白色鑽石」之稱的白松露，白松露每磅要價6905美元。此外，「白夜」還加入濃度8％的日本清酒渣，並在上方淋上帕瑪森芝士，最後再撒上金箔裝飾，每份要價88萬日圓。

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這款雪糕是由Cellato與大阪知名法式餐廳RiVi的主廚山田直良（Tadayoshi Yamada）聯手打造，希望將歐洲和日本風味結合，打造出獨有風味。根據健力士世界紀錄官方說法，Cellato一名代表表示，共耗時一年半時間來研發口味，經過不斷嘗試與失敗才成功。

據了解，Cellato計畫推出含有其他奢侈成分組合的口味，像是香檳和魚子醬。

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