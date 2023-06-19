美國前官員：習近平布林肯會面　等於向中共官員發重要訊號

前美國國防部主管中國事務官員唐安竹（Drew Thompson）在社交媒體發文說，如果中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，這將向中共幹部和政府官員發出一個重要訊號，「即他們應該對與美國的對話持開放態度，儘管這不一定是向美國做出妥協」。



唐安竹6月19日在Twitter發文點評布林肯的訪華行。他說，需要明確指出的是，布林肯與習近平的會面並不是「突破」（breakthrough），而是表明北京對持續接觸持更開放的態度。

唐安竹說，如果習近平會見布林肯，那將是他向中共幹部和政府官員發出的一個重要訊號，即他們應該對與美國對話保持開放態度，儘管這不一定是向美國做出妥協。

唐安竹還在Twitter中貼出習近平分別在2017年和2018年，與到訪北京的時任美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）和時任國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）握手的照片。

唐安竹補充說，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年10月訪問北京時，沒與習近平會面。

《美國之音》（VOA）報道，美國國務院發表的日程表列出布林肯19日在北京的5項行程，其中不包括與習近平會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

