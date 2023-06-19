布林肯王毅會談 中美參會者名單曝光 包括「中國組」負責人
美國務卿布林肯（Antony Blinken）6月19日早上在北京的釣魚台國賓館與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅19日早上在釣魚台國賓館與布林肯會面，會議開始前先握手合照。
美方成員包括：美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）、美國駐華大使伯恩斯（R. Nicholas Burns）、美國國務院東亞局助卿幫辦、「中國事務協調辦公室」（又名「中國組」，China House）負責人華自強（Rick Waters）
中方成員則包括：中共中央外事工作委員會辦公室副主任鄧洪波、中國外交部副部長馬朝旭等。
布林肯19日晚會在北京舉行新聞發布會。
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外界預計布林肯將與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，惟人們最關注的，是布林肯會否獲中國國家主席習近平接見。
路透社19日引述知情人士稱，預期習近平會接見布林肯，但尚待美國務院證實。
▼布林肯與中國外長秦剛6月18日下午在北京釣魚台國賓館會談：
布林肯與中國外長秦剛在北京的會談在18日晚8時結束，中方稱持續5.5，比原定時間長了大約1個小時。他們會後進行工作晚餐，美方車隊晚上11時前駛離釣魚台國賓館。
秦剛18日下午在釣魚台國賓館迎接布林肯，兩人簡短寒暄後進入會議廳。秦剛以英文問候布林肯。兩人還在中美雙方國旗之前握手及合照。
雙方會晤期間，中國外交部發言人、部長助理華春瑩曾透過Twitter表示，希望今次會談能幫助中美關係，重回兩國元首2022年在印尼峇里島達成的共識。
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布林肯訪華可為中美關係帶來改善嗎？
中美兩國關係跌至冰點，外界對布林肯訪華不抱期待，這不會是一次破冰之旅，但最少可為兩國恢復定期會面，以保持對話渠道暢通的機會。
布林肯訪華的目的什麼？
有分析認為美方希望達到的目標是「避免衝突」，「管控競爭」及「探索合作」。助理國務卿康達曾表示，布林肯此行不是在美中相處的方式上求得突破或轉變，「而是帶著現實、自信的態度和真誠的希望，盡可能以最負責的方式管理美中之間的競逐」。