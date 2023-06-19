習近平晤布林肯　稱冀美卿對穩定中美關係發揮積極作用

中國國家主席習近平6月19日下午4時30分後在北京人民大會堂接見美國務卿布林肯（Antony Blinken）。在央視播出的1分59秒的影片，可見習近平稱，國與國交往應以誠相待，希望布林肯此行對穩定中美關係發揮積極作用。



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習近平稱，布林肯上午和中共中央政治局委員兼中央外事辦主任王毅會面，雙方有坦誠和深入的討論。

習近平說，中方願意落實去年與美國總統拜登（Joe Biden）在峇里會面達成的共識，在具體問題上取得進展。

習近平也說，國與國之間的交往，要相互尊重，以誠相待，希望布林肯這次訪華對穩定中美關係發揮積極作用。

習近平說：

我希望透過是次訪問行程，國務卿先生，你將在穩定中美關係方面做出更多正面的貢獻。 中國國家主席習近平

由此在國際社會持續2週的猜測終於告一段落。外界對布林肯此行其中關注的一點，是他會否獲得習近平接見。

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路透社19日早上引述知情人士稱，預期他將習近平會面，但尚待美國務院證實。法新社今早亦引述一些美國外交人員稱，預計兩人將會面。

布林肯19日較早時與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，法新社及路透社19日都引述一名美國務院官員稱，兩人會談長約3小時。

布林肯19日晚會在北京舉行新聞發布會。

中國國家主席習近平2023年6月19日在北京人民大會堂會見美國務卿布林肯（Antony Blinken）及其他美方代表。（Reuters）

布林肯18日晤秦剛

布林肯與中國外長秦剛在北京的會談在18日晚8時結束，中方稱持續5.5小時（美方稱7.5小時），比原定時間長了大約1個小時。他們會後進行工作晚餐，美方車隊晚上11時前駛離釣魚台國賓館。

秦剛18日下午在釣魚台國賓館迎接布林肯，兩人簡短寒暄後進入會議廳。秦剛以英文問候布林肯。兩人還在中美雙方國旗之前握手及合照。

雙方會晤期間，中國外交部發言人、部長助理華春瑩曾透過Twitter表示，希望今次會談能幫助中美關係，重回兩國元首2022年在印尼峇里島達成的共識。

圖為2022年11月14日中國國家主席習近平及美國總統拜登在印尼峇里島二十國集團峰會舉行期間會面並合照。（Reuters）