習近平晤布林肯 稱冀美卿對穩定中美關係發揮積極作用
中國國家主席習近平6月19日下午4時30分後在北京人民大會堂接見美國務卿布林肯（Antony Blinken）。在央視播出的1分59秒的影片，可見習近平稱，國與國交往應以誠相待，希望布林肯此行對穩定中美關係發揮積極作用。
習近平稱，布林肯上午和中共中央政治局委員兼中央外事辦主任王毅會面，雙方有坦誠和深入的討論。
習近平說，中方願意落實去年與美國總統拜登（Joe Biden）在峇里會面達成的共識，在具體問題上取得進展。
習近平也說，國與國之間的交往，要相互尊重，以誠相待，希望布林肯這次訪華對穩定中美關係發揮積極作用。
習近平說：
我希望透過是次訪問行程，國務卿先生，你將在穩定中美關係方面做出更多正面的貢獻。
由此在國際社會持續2週的猜測終於告一段落。外界對布林肯此行其中關注的一點，是他會否獲得習近平接見。
路透社19日早上引述知情人士稱，預期他將習近平會面，但尚待美國務院證實。法新社今早亦引述一些美國外交人員稱，預計兩人將會面。
布林肯19日較早時與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，法新社及路透社19日都引述一名美國務院官員稱，兩人會談長約3小時。
布林肯19日晚會在北京舉行新聞發布會。
布林肯18日晤秦剛
布林肯與中國外長秦剛在北京的會談在18日晚8時結束，中方稱持續5.5小時（美方稱7.5小時），比原定時間長了大約1個小時。他們會後進行工作晚餐，美方車隊晚上11時前駛離釣魚台國賓館。
秦剛18日下午在釣魚台國賓館迎接布林肯，兩人簡短寒暄後進入會議廳。秦剛以英文問候布林肯。兩人還在中美雙方國旗之前握手及合照。
雙方會晤期間，中國外交部發言人、部長助理華春瑩曾透過Twitter表示，希望今次會談能幫助中美關係，重回兩國元首2022年在印尼峇里島達成的共識。
布林肯訪華可為中美關係帶來改善嗎？
中美兩國關係跌至冰點，外界對布林肯訪華不抱期待，這不會是一次破冰之旅，但最少可為兩國恢復定期會面，以保持對話渠道暢通的機會。
布林肯訪華的目的什麼？
有分析認為美方希望達到的目標是「避免衝突」，「管控競爭」及「探索合作」。助理國務卿康達曾表示，布林肯此行不是在美中相處的方式上求得突破或轉變，「而是帶著現實、自信的態度和真誠的希望，盡可能以最負責的方式管理美中之間的競逐」。