布林肯訪華︱新加坡學者：中美關係近期或現積極狀態

美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華前夕，美國總統拜登（Joe Biden）表示，希望能在未來幾個月內與中國國家主席習近平會面。



布林肯星期天（6月18日）早上抵達北京，重啟2023年2月因氣球事件推遲的訪華行程。據彭博社報道，拜登星期六（6月17日）在啟程前往費城（Philadelphia）前暗示，中國領導層並不知道氣球事件細節。

拜登說，「我認為（對中國來說）這件事尷尬多於蓄意，因此我希望未來幾個月再與習（近平）會面，談談我們的歧見，以及如何相處。」

中美元首2022年11月在印尼峇里島（Bali）參加二十國集團（G20）峰會期間舉行雙邊會晤，就台灣等問題進行對話，同時相互承諾進行更為頻繁的溝通。

布林肯此次訪華旨在尋求建立溝通管道，防止誤解誤判，以及合作應對全球挑戰，同時期盼能為中美雙方高層未來更多的互動鋪路，包括美國財長耶倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Reimondo）等都希望能盡快訪華。

不過，雙方發布的會談消息，都沒有提到是否會安排拜登與習近平會晤。

圖為美國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年6月19日訪華期間，現身北京釣魚台國賓館。（Reuters）

學者：或會有一些積極正面狀態

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSiS）副教授李明江接受《聯合早報》訪問時說，布林肯訪華顯示兩國在氣球事件後，仍有意願在一定程度上恢復高層互動。

他認為，儘管拜登政府不會實質性改變對華政策，這「還是一個小的標誌性的外交活動，中美關係接下來有可能會有一些積極正面的狀態」。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯研判，美國目前着眼於2023年11月在三藩市（San Francisco，又譯舊金山）舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會，布林肯也想通過這次訪華，與北京確認接下來雙方高層交往的「路線圖」和「時間表」。

吳心伯認為，布林肯此次訪華談不上是「破冰」，只能說是中美願意結束前段時間的僵冷狀態，繼續推進高層互動，嘗試處理兩國關係中的一些突出問題，並推動中美在部份問題上的協調與合作。

李明江研判，中美可能希望利用這一次外交高層互動，為未來數月創造更多兩國高級別官員的直接交流。

他說，「通過這些政策方面的互動，能讓雙邊關係實現一定程度上的穩定」，下來更大的目標是希望中美元首年內能實現面對面會談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

