秦剛與德外長通電話　稱中國發展對德國是機遇非威脅

正在德國訪問的國務院總理李強，20日將與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）共同主持第七輪中德政府磋商。中國國務委員兼外長秦剛6月19日晚與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）通電話，稱相信在雙方共同努力下將取得圓滿成功。



秦剛表示，中德是重要合作夥伴，中德關係非常緊密。李強正在德國進行正式訪問，20日將與朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商，相信在雙方共同努力下將取得圓滿成功。中國的發展對德國是機遇而不是挑戰，更不是威脅，中德之間要合作而不是對抗。

秦剛表示，中方堅持奉行獨立自主的和平外交政策和互利共贏的開放戰略，願同德方秉持相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏原則，推動雙邊關係健康穩定發展，攜手支持經濟全球化，反對「脫鉤斷鍊」，共同踐行真正的多邊主義，維護地區和世界和平與穩定，為世界注入更多穩定性、確定性和建設性。

秦剛並就兩國外交領域合作成果向貝爾伯克稱，兩國外交部將繼續發揮雙邊關係總協調作用，深化各層級交流對話，加強在國際和地區事務上溝通協調，合作應對氣候變化等全球性挑戰。

貝爾伯克表示，德方願同中方共同努力，推動李強總理此訪和政府磋商取得積極成果。德方堅持一個中國政策，願同中方密切各層級交往互訪，深入溝通，增進了解，加強在經貿、應對氣候變化、綠色發展、人文等領域合作。

雙方還就烏克蘭危機交換了看法，同意繼續保持溝通。