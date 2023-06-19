李強訪德｜中德關係今非昔比　德國政府將告別過去對中模式

國家國務院總理李強6月18日抵達柏林，展開第七輪中德政府磋商及對德國進行正式訪問。兩國磋商的主題是「持續的共同行動」（Acting sustainably together），但中德的合作已明顯出現裂縫。



中德經貿合作緊密，中國2022年連續7年成為德國最重要的貿易夥伴，貿易額達到3000億歐元。自2011年起德國持續與中國舉行雙邊磋商——這種形式的高級別對話一般只會在特別親密的伙伴國家中才會舉行，在2014年中德更發展成「全面伙伴戰略關係」。但在今天，中國還多了一個「競爭者」及「戰略對手」的銜頭。

例如在6月初於新加坡舉行的香格里拉對話上，德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）與李尚福會面時，要求中國停止招攬德國空軍軍官參與訓練中國空軍培訓飛行員。德國批評北京正利用一切機會，獲得關鍵技術或能力加強自己的工業和軍事基礎。

圖為6月17日，德國總理朔爾茨在柏林出席活動。朔爾茨上任後調整了德國對中國的立場。（Reuters）

由社會民主黨（SPD）、綠黨和自由民主黨（FDP）聯合組成的政府聯盟告別了前總理默克爾（Angela Merkel）時代。政府在發表外交關係中，中國被提到了12次，包括寫道：為能夠在與中國的系統性競爭中實現德國的價值和利益，需要在歐盟-中國共同政策的框架下，在德國制定一個全面的中國戰略。但因內部分歧，相關戰略尚未正式公布。

德國外交政策協會研究所所長桑施耐德（Eberhard Sandschneider）表示，戰略延遲發佈的事實可能對會談有利，因如果現在有一份對中國批評的戰略報告出來，中國可能會把磋商取消。而德國政府內部分歧也是個公開的秘密，特別是在綠黨和社會民主黨之間，前者說對應中國採取更強硬立場，後者則表示應務實而非敵對。

總部設在柏林的墨卡托中國研究所指出，相信2023年的磋商將有所不同，德國政府將告別過去的模式，宏偉計畫不會再現，且不會再締結重大商業合作。