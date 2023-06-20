泰國確認5月大選結果　前進黨是最大黨　黨魁皮塔拜相有兩大變數

泰國選舉委員會已認證5月大選的所有計票結果，國會將召開會議選出下議院議長。



選委會星期一（6月19日）正式批准下議院全部500個席位的投票結果。前進黨（Move Forward Party）在下議院佔151席；它與為泰黨（Pheu Thai Party）等7個政黨組成的政治聯盟總共控制313席。總理巴育所屬的泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）有36席。

皮塔想當選首相，須手握上下兩院至少376票（即750席的一半），他還差63票。

票選首相日程未定

根據規定，下議院須在未來15天內開會選出議長。議長將召開參議院和下議院立法機構聯席會議，由750名議員投票選出首相。

票選首相的日程還未確定，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）能否拜相，也仍未有定論。

皮塔近日被指違反選舉法，在競選期間持有媒體公司iTV股份。他辯稱已不再持股，iTV也早就停止運營。

選委會仍在調查對他的指控。若裁定皮塔違反選舉法，他將被褫奪議員資格，面臨長達10年的監禁，且20年內不得參加政治選舉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

