泰國8政黨結盟簽組閣備忘錄　避提修改冒犯君主罪

贏得泰國國會下議院最多議席的在野前進黨，22日聯同其他7個反對黨就組建聯合政府簽署諒解備忘錄。備忘錄共23個要點，為聯盟未來一旦執政後將實施的政策，內容包括推動修憲、改革軍隊、振興經濟、減少貧富差距、改革社會福利制度、同性婚姻合法化等，但未包括前進黨尋求的修改冒犯君主罪。



聯盟選擇5月22日公布組閣備忘錄，因為這天是現任總理巴育（Prayut Chan-ocha）發動軍事政變9周年的日子，聯盟期望泰國政權可和平過渡。前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）表示，聯盟已經可以組閣，他將擔任總理。

前進黨在選前表示要修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，但因觸及敏感的王室議題，這項政見並未列入備忘錄。雖然皮塔稱前進黨仍然會推動修改刑法112條，但多個政黨表示不會支持。

前進黨在這次大選贏得152個席次，成為最大黨；席次第二多的為泰黨拿下141席，8個反對黨加起來的席次共313席。泰國國會7月將選出新總理，候選人須取得上下議院過半數的376名議員支持才能當選，由於上議院250席全由軍方委任，皮塔能否出任總理仍有變數。