泰國前進黨與5黨商討合組政府　黨魁皮塔拜相之路未明朗

泰國大選中贏得最多議席的前進黨與另外五個親民主黨召開會議，開始商討組建聯合政府事宜。雖然現場氣氛愉悅，但接連已有上議院議員和其他政黨表態不支持前進黨黨魁任相。



前進黨星期三（5月17日）與拿下第二多議席的為泰黨，以及泰國民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰國自由黨（Seri Ruam Thai）和泰國人民自由黨（Pen Thai）會面。

前進黨秘書長猜他瓦（Chaitawat Tulathon）在會前說：「我們今天將談初步細節，不會有更深入的討論。我們會到較後期才討論我們共同要推動的主要議程和條件。」

這六個政黨共握有下議院500個議席中的310席，足以組成聯合政府。但若前進黨想要把黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）推上首相寶座，須獲得上下兩院750席的過半數支持，即376張支持票。

猜他瓦說，前進黨目前將專注於聯盟內部的談判，如果有機會，他們也會儘可能接觸上議院議員，以化解他們的擔憂。

不支持修改冒犯君主法

由軍方委任的250名上議院議員，和親軍方政黨的議員普遍不支持修改冒犯君主法，但這卻也是前進黨的競選承諾之一。

拿下第三多議席的泰自豪黨，以及民主黨資深黨員已表明不會支持要修改冒犯君主法的人任首相。

就連為泰黨也明確反對。與為泰黨關係密切的前首相達信說，為泰黨絕不會支持任何可能危害君主制的行動。「為泰黨和他信（Thaksin Shinawatra）家族的立場是，我們尊重和熱愛君主制。」

看守勞動部長素差特（Suchart Chomklin）則批評前進黨，利用群眾施壓國會上下兩院投票支持皮塔任首相，並指前進黨雖然贏得最多議席，但得票率其實還不到全國的一半。

本文獲《聯合早報》授權轉載

