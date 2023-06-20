布林肯訪華　彭博社稱已取最好成果　BBC：「鄰居」鬆口氣

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一連兩日訪華，是否取得成果引發議論，彭博社（Bloomberg）6月20日指他已取得可能之中的最好成果，即兩方日後有更多會談。英國廣播公司（BBC）則認為，中美再舉行會談，讓「鄰居」即其他國家鬆口氣。



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彭博社：已取「最好成果」

彭博社6月20日刊出文章稱，雖然布林肯抵達北京時受到冷淡的接待，僅一名中國外交部官員迎接他、沒有紅地氈，但在中美會談後，雙方均有說出正面的話，布林肯指兩方會恢復部份高層對話，中國國家主席習近平則指雙方在一些具體的問題上取得進展、達成共識，「這很好」。

文章稱，布林肯此行取得的最正面成果就是承諾繼續談判，包括中國外交部長秦剛計劃在未來數月內訪問華盛頓，美國財長耶倫（Janet Yellen）和總統氣候問題特使克里（John Kerry）等美國官員預計也將很快訪華。

BBC：「鄰居」鬆口氣

英國廣播公司（BBC）則指，隨着中美會談，緊張的「鄰居」國家們可以鬆口氣，文章引述韓國延世大學（Yonsei University）研究中國問題的學者魯樂漢（John Delury）指，各方都在學習應對中美競爭，但沒有一方願意在中美之間選邊站。

報道又談到，即使會談沒有取得突破，已被看作是帶來希望，而不是失望，足見外界期望值有多低。

聯合早報：分歧仍比共識多

新加坡《聯合早報》指，雖然中美在布林肯訪華後都表示要穩定雙邊關係，但雙方在台灣等議題上矛盾依然尖銳，兩軍高層接觸也遙遙無期。當地學者受訪指出，儘管中美都釋放出一些和解訊號，但兩國關係基本面未變，分歧仍比共識多。