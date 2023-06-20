鐵達尼號觀光潛艇　美國記者去年體驗揭秘　水下「迷路」2.5小時

載着5人前往參觀鐵達尼號（又譯：泰坦尼克號，Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失蹤，各界正與時間競賽，盼在潛艇氧氣耗盡前成功救人。美國有新聞電視節目記者2022年曾登上「泰坦號」拍攝及體驗，當時節目便指曾迷路失聯2.5個小時，片段如今熱傳。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者波格（David Pogue）2022年夏天曾受邀搭乘「泰坦號」探索鐵達尼號殘骸，節目在2022年11月播出。

波格當時講述潛艇內部如一輛麵包車（minivan）般大，乘客如果要小解，便要靠潛艇內的「水樽」解決等。

推出觀光服務的海洋之門勘探公司（OceanGate Expeditions）創辦人拉什（Stockton Rush）並向波格展示一個改良過的遊戲手掣，指駕駛者便是使用它來操控潛艇，「我們用這個遊戲控制器來運行整個東西（潛艇）。」

拉什否認潛艇似「偷工減料」的說法，他指團隊與波音、美國太空總署、華盛頓大學合作，製造出能夠承受深海壓力的船隻，「其他一切都可能失敗…… 你的推進器可以失去，你的燈可以失去，你仍然是安全的。」

雖然拉什強調安全，但波格在節目中一再提出疑問，包括有幾次下水因天氣惡劣而要取消。

他又談到由於水下沒有GPS，「泰坦號」需靠水面上的船發送文字訊息導航，以尋找鐵達尼號殘骸，但有一次在下水後，與水面上的船通訊失敗，結果失聯，也找不到沉船，有同行乘客返回水面後稱「我們迷路了。我們迷路了2.5小時。」

觀光潛艇名為Titan以碳纖與鈦製造 存有96小時的氧氣 點擊放大瀏覽相關照片：