巴黎奧運組委會總部遭警方搜查　疑涉挪用公款及貪腐弊案

法國的國家金融檢察官辦公室 （PNF）公布，巴黎2024年奧運會組委會的總部，以及其基礎設施合作夥伴的總部，6月20日遭到警方搜查，以調查涉嫌挪用公款及徇私舞弊案。



PNF表示，當局初步調查巴黎奧組委2017年簽訂的合約後，決定展開搜查行動。PNF補充說，在法國反腐機構審計後，負責為奧運會和殘奧會提供基建的機構SOLIDEO總部，也遭警方搜查。

巴黎奧組委發聲明稱，正在與調查人員充分合作，該單位仍將專注於奧運會的籌備和舉辦。

巴黎2024年奧運會將於7月26日展開，組委會主席埃斯坦蓋（Tony Estanguet）曾矢言，這屆奧運會將無可非議。

巴黎奧運會的總預算已從2017年的66億歐元，飆升至88億歐元。其中基礎設施預計耗資40億歐元，最初預計為32億歐元。由於大多數賽事將在現有設施中舉行，因此費用有限。主要工程為奧運村和位於巴黎北部聖但尼（Saint Denis）的游泳池。

這不是首次有奧運會組織者涉及弊案受查，今年初，日本2020 年東京奧運爆出圍標醜聞，包括廣告巨頭電通集團在內的6家公司及7名個人被起訴。