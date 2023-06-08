國際奧委會擬取消承認國際拳擊協會地位　洛杉磯奧運拳擊獲保留

國際奧委會（IOC）執行委員會6月7日表示，國際拳擊協會（IBA）未有達成改革要求，因此建議取消承認對方地位。



路透社報道，IOC的聲明指，今次決定是根據2日發表的《IOC就IBA情況的全面報告》（IOC Comprehensive Report on the Situation of the IBA），並經過執行委員會討論及通過，報告指出IBA沒有滿足IOC提出恢復承認地位的條件。

IOC會在22日舉行臨時會議，通過有關決定。而報道引述消息人士指，IOC決定在2028年的洛杉磯奧運保留拳擊賽事。

IBA被指在管治、財政、裁判及倫理上出現問題，在2019年遭IOC暫停承認，前者亦沒有參與東京奧運的預選賽事。另外俄羅斯去年入侵烏克蘭之後，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）對IBA的贊助亦被取消，令問題變得更複雜。

不過IBA早前則批評IOC強勢不妥協，以及作出虛假聲明。而在IOC的聲明公開後不久，IBC隨即回應，批評對方的行為不公，並帶有政治目的，指協會已經接受規定，但未獲公平審視，因此決定對簿公堂。

而在今年4月，多個國家決定退出IBA，另立門戶組成世界拳擊（World Boxing），目前成員包括德國、荷蘭、瑞典、英國、美國、瑞士及新西蘭。