紐約前警長被控涉「獵狐行動」　非法充當中國特工及跟蹤罪成

美國紐約市前警長被指非法充當中國特工，負責恐嚇一名旅居美國的中國逃犯，要求對方返國接受起訴。檢方表示，這屬於中國執法部門名為「獵狐行動」的全球遣返行動。陪審團6月20日判其跟蹤及非法充當中國特工罪成，但合謀充當外國代理人的罪名不成立。同案另有2名中國公民被起訴，均有罪名成立。



布魯克林（Brooklyn）的聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）表示，麥克馬洪（Michael McMahon）從警隊退休後成為私家偵探，然後受僱監視恐嚇新澤西州居民徐進（ Xu Jin，音譯）。麥克馬洪拒絕認罪，辯稱不知道自己正為中國工作。

陪審團最終判麥克馬洪跟蹤及非法充當中國特工罪成，但合謀充當外國代理人的罪名不成立。至於被指聘請麥克馬洪擔任該職務、同案被告朱勇（Zhu Yong，音譯），被判非法充當中國代理人、跨州跟蹤罪名成立。第三名被告鄭聰穎（Zheng Congying）被指2018年在徐進家門張貼威脅性字條，被判跟蹤罪名成立，但充當中國代理人罪名不成立。

檢方表示，這是涉及中國「獵狐行動」的幾宗案件中，首宗在美國受審的案件。

中國公安部在2014年7月宣布「獵狐行動」計劃，以追捕和遣返其認為是逃犯的海外中國公民，但美方指華中國實為針對異議人士。徐進在中國被指控貪污，曾任職於武漢市市政開發處，2010年到美國，中國政府其後對他發出國際逮捕通告。

中國駐華盛頓大使館表示，3名被告都不是中國執法人員，美方的指控屬誹謗和謠言，且遣返貪污逃犯和追回非法所得，是國際社會廣泛認可的一項正義事業。