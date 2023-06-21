莫迪抵達紐約　展開國事訪問美國行程

印度總理莫迪（Narendra Modi）星期二（6月20日）抵達美國進行國事訪問，莫迪此次訪美被視為美印關係的一個里程碑，將加深和多元化兩國的夥伴關係。



路透社報道，這是莫迪2014年成為印度總理以來，第5次訪問美國，但這是他首次以外交上最高規格的國事訪問出訪美國。

另外，這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，在白宮接待的的第3個國事訪問，也是他第3次接待印度領導人，標誌着華盛頓和新德里已從冷戰的對立關係逐步走向加強關係。

莫迪星期二下午到紐約出席商務會議，星期三（21日）將參加國際瑜伽日（International Day of Yoga）活動，然後飛往華盛頓。

掌握一手消息的知情者告訴路透社，莫迪星期二已同美國電動車公司特斯拉（Tesla）總裁馬斯克（Elon Musk）見面。馬斯克料向莫迪介紹他在印度設立電動汽車製造基地的計劃。

馬斯克過後說，「進行了很棒的會談」，並透露，他計劃明年（2024年）訪問印度。

莫迪星期三將與拜登共進私人晚餐，隨後到白宮舉行會談。拜登星期四（22日）為莫迪設國宴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

