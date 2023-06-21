亨特達成審前協議　承認逃稅以換不起訴非法擁槍罪　或只判緩刑

美國總統拜登（Joe Biden）的次子亨特（Hunter Biden）和檢察官達成認罪協議及審前協議，亨特將承認兩項故意逃稅罪，以換取不會起訴非法擁有槍械的罪名。控方考慮建議法院判處亨特緩刑24個月，意味亨特將可能無須入獄。



53歲的亨特被控在2017和2018年未有準時報稅，共欠下超過10萬美元稅款。這兩項罪名可讓他最高各被判1年監禁，外加10萬美元或雙倍罰款。

同時亨特被發現在2018年10月管有一支左輪手槍，儘管亨特當時濫用藥物成癮，被禁止擁有槍械。這罪名可讓他最高被判處10年監禁。

美聯社報道，亨特和檢察官達成認罪協議及審前協議，亨特將承認兩項故意逃稅，並同意檢方的條件，以換取撤銷非法擁有槍械的罪名。

報道指控方考慮建議法院判處亨特緩刑24個月，若法院同意，亨特將可能無須入獄。

在加州出席活動的拜登被問及事件時表示，他為兒子感到自豪。白宮較早時發聲明，指拜登與夫人吉爾（Jill Biden）支持亨特重建生活，改過自新。

現時正面臨多宗起訴的前總統特朗普（Donald Trump）則批評，亨特的認罪協議證明拜登政府的雙重標準，只要是總統的兒子，就會獲得優待。