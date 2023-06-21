鐵達尼號觀光潛艇失蹤5人生死未卜　富豪探險家在列　1人香港長大

載着5人前往參觀鐵達尼號（又譯：泰坦尼克號，Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）自6月18日失蹤，救援人員正爭分奪秒尋人。據報這5人包括3名英國公民、1名法國探險家，以及推出此水底觀光服務的公司創辦人。3名英國公民中，58歲富豪哈丁（Hamish Harding）在香港長大。



哈丁是著名商人、探險家及機師，綜合《每日郵報》、英國廣播公司（BBC）報道，哈丁1964年在倫敦出生，約6歲時隨父母到香港，其父是一名工料測量師（Quantity surveyor），哈丁之後入讀山頂小學（Peak School），至11歲時遷回英國。

哈丁2022年曾接受飛行雜誌訪問時談到自己在香港長大，又指幼時在香港跟父母一起在黑白電視上看到1969年阿波羅登月的畫面，對此印象深刻，讓他感到「一切皆有可能」。

長大後他在劍橋大學取得學位，也在印度、阿聯酋等地工作過，至2003年創立總部位於杜拜的飛機公司Action Aviation。

他也成為知名冒險家，持有3項健力士世界紀錄。其中在2019年7月，他駕駛卡塔爾灣流G650ER商務飛機，以46小時39分38秒完成飛越地球南北極41,000公里行程，創下環繞地球兩極最快紀錄。

2022年6月，美國太空旅遊公司「藍色起源」（Blue Origin）發射火箭，把6名乘客送上太空，哈丁也是其中一名座上客。

他的朋友受訪時形容哈丁愛冒險，「有些人看Netflix，有些人打高爾夫球，哈丁會去海底，或者進入太空，他創造繞地球飛行的世界紀錄。」

▼哈丁的Twitter上，有他參加OceanGate 行程的帖子

▼其公司翌日也發帖，指哈丁已乘上潛艇，並上載他出海時的照片。

據路透社報道，觀光潛艇內的其他人員包括48歲英國公民兼巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）與其19歲大學生兒子蘇萊曼（Suleman），達烏德是巴基斯坦最大集團之一EnGro Corporation的副董事長。

77歲的法國探險家兼潛水家納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）也在潛艇上，他有「鐵達尼先生」之稱，於1987年領導曾第一次的鐵達尼號打撈探險。

推出這次水底觀光服務的海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）創辦人兼行政總裁呂什（Stockton Rush）也被指在潛艇內。

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