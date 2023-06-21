鐵達尼號觀光潛艇失蹤：供氧剩32小時 巴基斯坦富商認愛兒搭艇
載着5人探索鐵達尼號沉船遺址的小型潛艇失蹤已過3天，只剩32小時的氧氣供應，搜救工作轉到北大西洋水下進行。
彭博社報道，美國海岸警衛隊（USCG）和加拿大聯合救援隊已到達出事海域，法國也派出一艘配備水下機械人的研究船趕往現場，水下機械人可深入海底4,000米，足以到達潛艇的下沉位置。
美國海岸警衛隊隊長弗雷德里克（Jamie Frederick）星期二（6月20日）在波士頓的新聞發布會上說，搜救工作「非常複雜」，並誓言將「傾盡全力確保救援設備盡快到達現場」。
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失蹤的「泰坦」號（Titan）潛艇可潛至水下4,000米，是美國私人海底勘探公司海洋之門探險（OceanGate Expeditions）所有，最多可承載5人。
潛艇失蹤地點距離加拿大東部紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）海岸約370公里。鐵達尼號沉船遺址位於紐芬蘭海岸外約600公里處、深3,800米的海底。
5名失蹤者包括58歲英國富豪哈丁（Hamish Harding），他是航空業公司Action Aviation創辦人，也是知名冒險家，持有3項健力士世界紀錄。
巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）的家人在一份聲明中確認，他和19歲的兒子蘇萊曼（Suleman）也在潛艇上。48歲的達烏德是巴基斯坦最大集團之一EnGro Corporation的副董事長。
據媒體報道，有「鐵達尼先生」之稱的法國潛水家納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet），以及海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）創辦人兼行政總裁呂什（Stockton Rush）也在泰坦號上。納吉奧萊是法國海軍前指揮官，於1987年領導鐵達尼號的首次打撈探險任務，目前在擁有鐵達尼號殘骸所有權的公司擔任水下研究部門主管。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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