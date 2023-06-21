探索鐵達尼號觀光潛艇失聯　搜救任務為何困難重重？｜新聞背後

載著5人前往參觀鐵達尼號（又譯：泰坦尼克號，Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）於本月18日失蹤，各界正與時間競賽，盼在潛艇氧氣耗盡前成功救人，惟有分析認為該處深海危險處處、搜救任務將困難重重。



據《路透社》報導，救援人員目前正在相當於康涅狄格州（Connecticut）或半個比利時大小的區域內進行搜救，這艘該艘觀光潛艇現時有可能沉入海底或浮在海面上，意味實際的搜索範圍面積相當之大。負責是次觀光行程的美國私營海底勘探公司OceanGate Expeditions表示，觀光潛艇的氧氣將於明日（22日）上午耗盡，可見搜救行動無疑是爭分搶秒。

泰坦號觀光潛艇事發時正前往位於紐芬蘭海岸東南近640公里的地方，準備探索海面下約3800米處的鐵達尼號殘骸，而觀光潛艇在下沉至接近一半距離時失去聯繫。

北大西洋的船隊正在半個比利時大小的區域內，搜索出事的泰坦號觀光潛艇。(Reuters)

漆黑一片、水壓極大、變幻莫測的海流

深海其實是漆黑一片，陽光很快被水吸收，無法滲透到距離海面約1000米的深處。而鐵達尼號位處於被稱為「午夜區」（midnight zone）的半深海帶，這裏基本是處於永久黑暗的狀態。因此，若想要在這裏搜索一艘只有貨車大小的觀光潛艇，且能見度只有幾米的情況下，無疑是一項具有挑戰性的任務，也容易在海底迷失方向。

另一方面，進入越深的海底，其周邊的水壓就越大。舉例，鐵達尼號殘骸的海床位置，大概需要承受約40兆帕的壓力，相當於汽車輪胎中壓力的200倍。而泰坦號的碳纖維和鈦壁設計，使其最大工作深度為4000米，如果越出的話可能會被巨大的水壓壓垮。

此外，深海的海流雖然通常沒有海面上的那麼強，但仍會有大量的水在流動。這些水流可以由海表面的風影響下面的水柱、深水潮汐或由溫度和鹽度引起的水密度差異所驅動。被稱為「海底風暴」的罕見事件，也可以引起零星但強大的海流，可以捲走海底的物質。

目前全球僅有少數潛水器能深潛至「鐵達尼號」殘骸處，即使能夠到達，潛水器也不具備足夠動力將泰坦號拉上海面。若不幸是沉沒於海底的話，未知數則更多。英國法醫地質學家Jamie Pringle指出：「我們對月球表面的認識，甚至超過對海洋深處的了解，因為我們還未深入探索這個領域。」

要在漆黑的深海搜尋一架只有貨車大小的觀光潛艇，難度極高。(Reuters)

鐵達尼號殘骸也有危險性？

鐵達尼號經已沉沒在海底超過100年，如今已經嚴重腐蝕，沉船的部份不斷在倒塌，造成一定的危險性，尤其是接近殘骸的時候。

該船在沉沒時船頭和船尾斷裂，被分成兩個主要部分。隨着時間的推移，以船上的鐵為食的微生物形成了冰柱狀的鐵銹，加速了殘骸的退化。有科學家估計，船尾的細菌活動較多，主因其所承受的破壞程度較大，導致它的惡化速度比船頭部分快40年，意味接近這部份的危險性更大。

最後，儘管可能性極小，惟過去曾發生過沿海床突然流動的沉積物損壞甚至帶走海底的人造物品的情況。例如1929年發生在紐芬蘭海岸切斷跨大西洋電纜的事件，事件是海底發生了一次7.5級地震所引發的。這類海底的自然現象或許是造成泰坦號失聯的潛在原因之一。

【延伸閱讀】自稱「鐵達尼號生還者」無人信 50年後驚揭比電影更催淚愛情故事（點擊放大瀏覽）：