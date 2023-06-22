莫迪訪美與拜登會談在即　料公布軍事合作及科技投資協議

印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問美國，並準備與總統拜登（Joe Biden）會談，白宮6月21日表示，雙方屆時可能會公布防務合作及出售軍備協議，以及在印度投資科技領域，強調拜登不會向莫迪「說教」印度的人權問題。



路透社報道，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）向傳媒表示，莫迪訪美的目的不是針對中國，但美印領袖會討論中國在軍事、科技及經濟領域的角色；拜登亦會在二十國集團（G20）峰會於印度舉行前夕，向莫迪談及俄烏局勢。

報道引述一名美國國務院高官指，莫迪去年9月向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示「當今不是戰爭時代」後，印度對俄羅斯的立場有微妙變化。該名官員亦提到，多名印度官員認為俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整，以及質疑莫斯科最近就核武問題的言論。

該名官員披露，拜登和莫迪會在22日公布聯合發展及生產軍事系統的計劃，當中包括一些先進的系統，形容這是印度向俄羅斯以外採購武器更廣泛的一步。不過這個舉動並不代表印度完全中斷對俄羅斯的依賴，該名官員稱，華府接受印度繼續購買俄羅斯石油的事實，但大前提是採購價低於發達國家定立的價格上限。

除了軍事方面，美國及印度預計亦在商業方面加強合作，例如美光（Micron）等企業在印度投資發展人工智能、量子電腦等。

人權組織指，莫迪上台後，印度的人權倒退，美國民主黨人因此向拜登施壓，要求向莫迪提出有關問題。沙利文指，拜登會向莫迪表達對印度民主狀況的憂慮，但強調有關問題不是由美國處理，而是由印度民眾決定。

另外白宮提到，美印領袖會面之後將一同會見傳媒，是莫迪的罕有舉動。路透社指出，撇除間中受訪外，莫迪擔任總理至今大約9年，都沒有舉行過記者會，即使他曾在2019年於印度出席記者會，但他沒有回應任何提問。