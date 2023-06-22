鐵達尼號觀光潛艇失蹤　「泰坦號」曾被指存在安全及設計問題

載有5人的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18日前往參觀鐵達尼號（Titanic，又稱泰坦尼克號）殘骸時失蹤，經過三天後仍未尋回，潛艇上的5人性命危在旦夕。事件引起全球關注，有曾經乘坐過「泰坦號」的旅客稱感覺潛艇並不安全，亦有肇事公司的前僱員曾質疑潛艇的設計和運作方式。



天空新聞（Sky News）6月21日報道，洛伊布爾（Arthur Loibl）憶述在2021年乘坐「泰坦號」參觀鐵達尼號的經歷，指潛艇來回水面和海底需時5小時，參觀時間3小時，潛艇內5人全程緊密地坐在一起，完全無法站立或蹲下。

洛伊布爾提到，當時水溫只有攝氏4度左右，因此潛艇內都非常寒冷。他表示，曾憂慮潛艇可能像其他下潛時遇到電池問題而被迫浮上回水面，雖然洛伊布爾稱不擔心會遇上這個情況，惟他覺得潛艇並不安全。

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他亦指出，該次參觀曾與今次事件的其中兩名失蹤者、有「鐵達尼先生」之稱的的法國探險家兼潛水家納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）及推出這次水底觀光服務的海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）創辦人兼行政總裁呂什（Stockton Rush）同行，而在事發前一天，呂什曾向他發電郵談及潛航計劃，稱今年春和冬季情況非常糟糕，可能是過去40年以來最惡劣，踏入今年以來都沒成功潛航，所以在18日作最後一次嘗試。結果呂什和納爾若萊，以及另外三人至今仍然下落不明。

業界及前員工曾質疑設計安全

哥倫比亞廣播公司（CBC）同日披露，早在2018年就有業界專家警告「泰坦號」設計的實驗方式可能導致「災難性」的後果。海洋技術學會（Marine Technology Society，MTS）去信海洋之門，內容提到對方宣傳「泰坦號」時，聲稱設計符合或超出海洋設備標準的挪威船級社（Det Norske Veritas，DNV）認證，惟公司似乎沒有跟隨有關標準，因此有誤導公眾及違反業界守則之嫌。

根據海洋之門的網站顯示，在「泰坦號」的簡介中，至今都沒有提及它是否獲得DNV認證。

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洛克里奇反入稟控告公司，稱認為公司的實驗用潛艇或引致乘客陷入極度危險。他指出潛艇的視窗部分只可承受水深1300米的水壓，與「泰坦號」的4000米下潛深度有明顯距離，因此要求公司向美國驗船協會（American Bureau of Shipping）等機構為「泰坦號」申請驗船，惟遭公司拒絕，並即時辭退他。

除了與洛克里奇的官司，呂什在今年2月被一對佛羅里達州的夫婦狀告法院，他們參加「泰垣號」的計劃多次被海洋之門以不同理由取消，包括無法及時獲得可以下潛至鐵達尼號位置水深的認證，以及設備失靈等。

該公司向每位乘客索價25萬美元，但該對夫婦的旅程告吹後，一直未能取回按金，因此決定與海洋之門對簿公堂。