鐵達尼號觀光潛艇失蹤︱為何失聯？專家談可能原因　最怕「內爆」

旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）6月18日出海參觀鐵達尼號殘骸，未料下潛1小時45分後與母船失聯，船上5名乘客生死未卜。有海洋專家受訪講述可能失聯原因，其中最壞情況是失蹤的「泰坦號」恐「內爆」，船體炸成碎片。



《天空新聞》報道，美國海洋專家加洛（David Gallo）表示，到達沉船處大約需要兩小時，如潛水器不在那裏，那代表在水中發生了某些事，導致他們失去電力或無線電通訊。

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加洛指出，最壞情況是可能發生災難式的「內爆」，這將是可怕的，若這種情況發生，潛水器位置可能非常接近它最後一次將訊號傳回水面的地方。此外，如果潛水器發生解體，部分碎片會沉入海底，部分會浮出水面，但從空中可能不會看到非常大塊的碎片。

加洛表示，深海探勘行業的任何人都預料到這會發生，「我們非常清楚它會發生，我們知道會遇到的所有困難：如果潛水器失事，如果他們失去了電力並且沒有採取任何措施，你要怎麼生還？沒有對策，沒有計劃，什麼都沒有。」

（編按：綜合《商業內幕》、《每日郵報》報道，專家估計的其他原因還包括潛艇已浮上水面但與母船的通訊失靈、潛艇停電導致無法通訊、潛艇上電子設備短路引致火災、潛艇出現泄漏，也有專家猜測潛艇有可能被鐵達尼號的殘骸纏住。）

失事潛水器目前氧氣含量剩餘不到40小時，搜救工作持續進行中。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】