鐵達尼號觀光潛艇失蹤︱50年前潛艇失聯事件　英男最後12分鐘獲救

潛入北大西洋參觀「鐵達尼號」（Titranic）殘骸的觀光潛水器「泰坦號」（The Titan），6月18日下潛失蹤，目前艇上5人生死未卜，震驚全球。英國工程師馬林森（Roger Mallinson）50年前也曾經歷相似事故，當時他受困水下480米深84小時，在氧氣僅剩12分鐘時幸運獲救。他回憶這惡夢經歷時，直言「泰坦號」失聯「非常可怕」，「他們可能出大事了。」



現年85歲的馬林森，50年前也曾經歷深困深海的恐怖時光：（按圖了解）

《每日郵報》報道，現年85歲的馬林森，1973年8月29日與同事查普曼（Roger Chapman）一同搭乘小型潛水器雙魚座三號（Pisces III）前往凱爾特海（Celtic Sea）埋設海底電纜，是兩人一同進行的第325次任務。正當一切都按計劃進行，正準備收工浮出水面時，一個艙蓋卻突然打開，海水「災難性」的湧入，26秒的劇烈的顛簸後，潛水器便飛速墜落480米深海底。

馬林森心有餘悸回憶，「這非常可怕，我們花了4分鐘浮上來，但在26秒內就墜入海底。」他透露，當時艙內很冷，只剩一個三文治和一罐檸檬水，幸運的是，電力系統仍可運作。兩人在艙內放置座墊減輕碰撞，為節省氧氣，每40分鐘啟動一次「洗滌器」（scrubber），過濾艙內的二氧化碳，不過頻率降低讓他們頭部疼痛且昏昏欲睡。

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當時潛水器內僅有攝氏10度，且濕度高達95%，寒冷感受更加強烈；馬林森透露，孤立無援的兩人開始因恐懼和寒冷而發抖，「當時我們受困的深度是之前任何水下救援的2倍，上方的水足以淹沒帝國大廈（Empire State Building），非常絕望。」而儘管通訊設備沒有損壞，水深卻導致訊號微弱，救援隊嘗試營救也被海豚的聲音淹沒。

正當疲憊和口渴的兩人即將放棄求生時，一場長達80小時、史上最深的的國際水下救援行動就此展開，最終兩人在受困深海84小時、氧氣僅剩12分鐘時幸運獲救，其中救援成功的最大功臣是美國海軍電纜控制海底救援車（Cable-controlled Undersea Recovery Vehicle，CURV）。

如今「泰坦號」也疑似受困海底，馬林森驚恐表示「非常可怕」，「我不知道為何他們沒有發送某種信號。我有種不好的預感，他們可能出了嚴重的問題，無法傳送訊號。」

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