鐵達尼號觀光潛艇傳敲擊聲　人仍有機會生還？學者：氧氣或已耗盡

載有包括英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）在內5人鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）於北大西洋失蹤至今超過3天，21日搜救隊稱探測到水底有聲響，部署潛水器在該區域內搜尋聲音來源。不過，有專家指聲響或有其他來源，恐分散搜救資源。



18日失蹤的泰坦號預計將在今日（22日）下午6時左右耗盡氧氣。美媒此前引述政府備忘錄稱，搜救隊船員20日進行搜救時每30分鐘聽到一次敲擊聲，美國海岸防衛隊及後證實加拿大巡邏機同日在搜索區探測到水下「噪音」，惟目前在該區域內部署的遙控潛水器仍未發現這艘觀光潛艇的跡象，對噪音的聲音分析也未有結果。

美國雪城大學（Syracuse University）地球和環境科學榮譽教授Jeff Karson博士稱，圍繞該不明聲音來源的定位工作可能會花費太多時間，擔心噪音未必是生還者敲打船體的聲音，水下或有其他的聲音來源，把搜索工作從需要調查的區域轉移。

美國海岸警衛隊長弗雷德里克（Jamie Frederick）日前亦表示，並不清楚探測到的聲音就是敲擊聲，擔心有人「過於樂觀地」解讀這一聲音。

Karson補充指，雖然很難承認，但潛艇內氧氣可能已經耗盡，或者只剩下很少量。

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