鐵達尼號觀光潛艇「氧氣耗盡」後續？專家揭可怕真相：過程很漫長
撰文：ETtoday
出版：更新：
載人往鐵達尼號（Titanic）殘骸觀光的小型潛艇「泰坦號」（Titan）18日下潛後失聯，目前估計僅剩不到10小時的氧氣，船上5人生死未卜。
加拿大紐芬蘭紀念大學（MUN）高壓氧醫療專家勒代博士（Dr Ken Ledez）指出，氧氣耗盡後的生存，取決於一個人的新陳代謝，因此其中一些人可能活得比另一些人更久。
點圖放大了解更多泰坦號搜救狀況：
+19
勒代博士解釋，「泰坦號」艙內氧氣逐漸耗盡，而人們的生存或死亡並非一瞬間，而是一段漫長的過程，「不像是把燈關掉，而像是在爬山」。
他說，「他們會竭盡一切努力減少氧氣消耗，他們會休息、盡可能放鬆和冷靜」，因為過多活動可能導致新陳代謝加快，產生更多二氧化碳。
【延伸閱讀】鐵達尼號觀光艇失蹤︱泰坦號沒設艙門怎營救？即睇5大救援Q&A（點圖放大閱讀）：
+13
此外，乘客們也有失溫的危險。有一種可能性是，如果人們達到一定低溫而失去意識，「在寒冷的情況下，心跳可以變得非常緩慢」，或許有機會活下來。
勒代博士坦言，「他們能夠在極限之後撐過一週嗎？我很懷疑。但一些人可能活得比其他人更久。」
鐵達尼號觀光潛艇失蹤︱50年前潛艇失聯事件 英男最後12分鐘獲救鐵達尼號重映｜日本戲院把片名寫成「煮好的肉」 網笑：另類宣傳鐵達尼號｜被批太肥害死里安納度 琦溫絲莉忍25年反擊：這是欺凌鐵達尼號｜9個你不知的幕後秘聞 結局一幕反映真實事件冇人知？自稱「鐵達尼號生還者」無人信 50年後驚揭比電影更催淚愛情故事《鐵達尼號》翻版？里安納度狄卡比奧千里飛艇 救墮海11小時男子
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】
鐵達尼號觀光潛艇失蹤是怎麼回事？
一艘5人小型觀光潛艇為了參觀世界上最著名的沉船之一「鐵達尼號」（RMS Titanic），下潛大西洋後失蹤。據悉，一趟鐵達尼號探索之旅費用昂貴，每人需付25萬美元......點擊了解更多
鐵達尼號失蹤潛艇上有什麼人？
英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）是乘客之一，他創立飛機公司Action Aviation，2022年6月也曾搭上貝佐斯（Jeff Bezos）的藍色起源公司研發的火箭，參加太空之旅......點擊了解更多