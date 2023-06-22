鐵達尼號觀光潛艇「氧氣耗盡」後續？專家揭可怕真相：過程很漫長

載人往鐵達尼號（Titanic）殘骸觀光的小型潛艇「泰坦號」（Titan）18日下潛後失聯，目前估計僅剩不到10小時的氧氣，船上5人生死未卜。



加拿大紐芬蘭紀念大學（MUN）高壓氧醫療專家勒代博士（Dr Ken Ledez）指出，氧氣耗盡後的生存，取決於一個人的新陳代謝，因此其中一些人可能活得比另一些人更久。

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勒代博士解釋，「泰坦號」艙內氧氣逐漸耗盡，而人們的生存或死亡並非一瞬間，而是一段漫長的過程，「不像是把燈關掉，而像是在爬山」。

他說，「他們會竭盡一切努力減少氧氣消耗，他們會休息、盡可能放鬆和冷靜」，因為過多活動可能導致新陳代謝加快，產生更多二氧化碳。

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此外，乘客們也有失溫的危險。有一種可能性是，如果人們達到一定低溫而失去意識，「在寒冷的情況下，心跳可以變得非常緩慢」，或許有機會活下來。

勒代博士坦言，「他們能夠在極限之後撐過一週嗎？我很懷疑。但一些人可能活得比其他人更久。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】