鐵達尼號觀光潛艇海難・最新｜泰坦號疑內爆　專家談5人死前瞬間

載着包括英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）在內5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）自6月18日出海後失蹤，多國參與救援，美國海岸防衛隊估計潛艇內供氧會在香港時間6月22日下午7時08分左右耗盡。

美媒引述政府備忘錄稱，船員20日進行搜救時每30分鐘聽到一次敲擊聲，21日又再傳出聲響。哈丁的朋友稱，他相信這聲音是由人類發出。



以下是香港時間23日關於援救情況的最新消息：

1036：豪花25萬美元「玩命」搭泰坦號是什回事？有曾經搭艇的富豪回憶起自己當時的決定，真是有點瘋狂，請點擊這裏了解他為什麼會這樣說

0935：搜救人員稱，探索鐵達尼號（Titanic）沉船殘骸的觀光潛艇「泰坦號」失去聯絡後在海中發生「災難性內爆」，專家稱身在潛艇的5人可能瞬間死亡，無所知覺。

0912：美國《華爾街日報》23日稱，參與搜尋泰坦號的官員說，它開始下潛數小時後，一個原本用於偵測敵方潛艇的絕密軍事聲學探測系統最先聽到疑為該潜艇內爆的聲音。

該報引述一位美國防部官員說，幾乎在潛艇剛失去聯絡後，美國海軍就開始監測它的聲音。官員稱在泰坦號18日失蹤後不久，美國的系統在後來22日於發現殘骸的位置附近監測到聲音，疑為內爆聲，並將有關發現報告給身在現場的海岸防衛隊指揮官。

鐵達尼號觀光潛艇海難：圖為2023年6月22日，美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）發布的衛星圖片，可見參與搜索失蹤潛艇泰坦號的船隻。（Reuters）

0706：美國海軍一名高層證實，「泰坦號」失去聯絡當天，偵測敵人潛艇的裝置在附近海域探測到與內爆相符的聲音。當局指該聲音雖然不明確，但已經即時與事件指揮官分享情報，協助搜索工作。

0332：英國外相祁湛明（James Cleverly）在Twitter留言，稱對包括3名英國公民在內的5名乘客遇難是一宗悲劇，並表示英國政府正為受影響家庭提供密切協助，並致以慰問。

0317：之前有消息指海底曾傳出敲打聲，海岸防衛隊認為它與海床的潛艇殘骸沒有任何關連。

0310：對於「泰坦號」何時遇難，海岸防衛隊稱現時仍然言之尚早，但提到聲納探測器在海中72小時內都沒有偵測到任何「災難情況」，強調當局會繼續在發現殘骸的地方繼續調查。

0307：海岸防衛隊的專家指出，水底機械人發現5塊相信來自「泰坦號」不同部分的主要碎片。

0301：美國海岸防衛隊在簡報會上表示，當局在距離鐵達尼號船頭1600呎（約487米）的海床發現殘骸，與潛艇壓力室損壞的情況相符，因此已即時通知失蹤者家屬，並致以慰問。

0258：海洋之門發表聲明，相信「泰坦號」內5人已經不幸離世，形容他們是真正的探險家，並對探索及保護全球海洋有深厚的熱誠。

鐵達尼號觀光潛艇泰坦號海難：圖為2023年6月22日，美國海岸防衛隊海軍少將梅傑（John Mauger）在麻省波士頓向傳媒發布有關泰坦號最新消息。（Reuters）

一片看懂｜鐵達尼號失聯潛艇：深入海底午夜區 拯救為何困難？

0246：美媒引述海洋之門的聲明，稱估計潛艇內的5人已經喪生。

0241：美媒引述消息人士指，經分析後，在鐵達尼號附近發現的殘骸是來自失蹤的「泰坦號」。

0234：「泰坦號」所屬的海洋之門（OceanGate）共同創辦人桑萊恩（Guillermo Söhnlein）估計，如果潛艇在如此水壓環境下運作，一旦發生故障，就可能會引起即時內爆。

0131：默恩斯稱，當局發現的殘骸包括潛艇的起落架及後部外殼。

0122：救援專家默恩斯（David Mearns）與「泰坦號」的兩名乘客77歲法國駕駛員納爾若萊（Paul-Henry Nargeolet，又譯：納若萊）及英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）相識，他向天空新聞（Sky News）表示，美國海岸防衛隊除非清楚無法確保潛艇上的乘客可以平安獲救，否則都不會用「一片殘骸」（debris field）等字眼。而潛艇在水深3300米位置失去聯絡，這可能代表潛艇發生內爆。

▼以下是香港時間22日關於援救的消息

2353：美國海岸防衛隊表示，遙控無人潛水器在鐵達尼號附近的搜索範圍發現一片殘骸，專家正分析資料。

2050：美國海岸防衛隊在Twitter稱，協助救援的加拿大船隻Horizon Arctic派出的遙控潛水器已到達海底，搜尋失蹤的潛艇。

2008：潛艇內供氧或已耗盡，美國海岸防衛隊回應時表示，仍然專注於救援工作。

1929：根據美國海岸防衛隊的說法，自美東時間19日中午起，潛艇內的供氧或足夠5人用96小時，由此計算，艇內供氧或在香港時間23日凌晨零時用罄。

惟官員美東時間20日下午稱，供氧可能僅餘40小時，意即在香港時間22日下午4時已用罄。

1920：美國海岸防衛隊表示，法國科學考察船L'Atalante正準備派遙控潛水器下水，協助搜救工作。

1908：美國海岸防衛隊22日估計潛艇內供氧會在香港時間6月22日下午7時08分左右耗盡，如今屆滿。

1804：前美國海軍核潛艦指揮官馬克特中尉（Lt. David Marquet，又譯：馬奎特）向《每日郵報》稱他預測船上人員生存機率僅1%。

他稱即使美加海岸防衛隊隊出動飛機、船艇及聲納設備，但搜尋範圍大至整個大西洋海面到海床，能見度差、水壓又高，整個任務本就十分棘手，加上時間壓力和水深，令整件事變得更加緊迫。

1739：除了多國政府外，私人團體也加入搜救行列。

1635：加拿大軍方發放搜救行動的片段，偵察機在海域上空飛行，並投放聲納浮標，即探測水下聲音的裝置。

1620：天空新聞（Sky News）報道，更多船隻加入搜救行列，包括來自法國的科學考察船L'Atalante在22日抵達，上面載有Victor 6000潛水機械人。另一艘船Horizon Arctic也在22日抵達。

Victor 6000潛水機械人能潛至深海6000米的位置，其可以遠程控制的手臂，能夠用切斷纜繩或以其他方法，協助拯救遭纏住的潛艇，不過它的能力未足以自行把潛艇帶到水面。

1532：美國海洋專家加洛（David Gallo）估計，即使發現觀光潛艇，拯救仍需要數個小時，「他們必須做好充份準備…… 因為要找到它並將其帶到水面，需要幾個小時。」

1452：美國海岸防衛隊在Twitter上傳照片，顯示海岸防衛隊的救援搜索範圍。英國廣播公司（BBC）指，圖表顯示救援隊伍如何把搜索區域擴大。

1440：「泰坦號」長6.7米、體積近似一架迷你貨車，最深可下潛至超過4000米海域，較鐵達尼號殘骸所在的約3800米更深。據營運「泰坦號」的公司海洋之門稱，「泰坦號」是全世界唯一一個能下潛至超過4千米深海域的載人潛水器……（請點擊了解更多）

1400：要在廣闊的北大西洋找到這艘大概只有貨van大小的觀光潛艇將是無比艱難。尤其是假如泰坦號在鐵達尼號殘骸附近海底的話，難度將更高。

有專家指出，這次是人類史上最深海的一次拯救行動，而目前更僅有2個潛在的可行救人方法……（請點擊了解更多）

1248：美國當局在事發初期稱，船上氧氣足夠供應5人96小時之用——從下潛之日起的4天將在美國東海岸時間22日上午耗盡，現時估計「死線」是在香港時間下午7時。

1227：在救援人員爭分奪秒之際，TikTok流傳一段短片，是由潛艇的輔助船成員在「泰坦」號下潛之前進行自拍、拍到潛艇出事前的最後影片，其中也拍到船上成員之一、已曾往鐵達尼號殘骸35次的法國海洋學者納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）的身影。

1140：加拿大紐芬蘭紀念大學（MUN）高壓氧醫療專家勒代博士（Dr Ken Ledez）指出，氧氣耗盡後的生存，取決於一個人的新陳代謝，因此其中一些人可能活得比另一些人更久……（請點擊了解更多）

1100：美國海岸防衛隊發言人22日稱，10小時倒計時現已開始，必不可少的氧氣供應料美國東部時間上午7時8分（香港時間下午7時8分）耗盡。

了解更多泰坦號搜救狀況：

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包括美國雜誌《滾石》（Rolling Stone）在內美媒引述國土安全部內部電子郵件及政府內部備忘錄報道，搜救船員20日搜索失蹤船隻時，每30分鐘聽到一次敲擊聲，事隔4小時、部署完額外的聲納設備後，仍聽到撞擊聲。

美國海岸警衛隊長弗雷德里克（Jamie Frederick）21日告訴記者，專家仍在分析數據，他們在20日晚和21日早上都檢測到敲擊聲。

哈丁的朋友、探險家布朗（Chris Brown）告訴英國廣播公司（BBC）：「如果發出持續的聲音，那不會被接收到，但每30分鐘發出一次，這表明是人類，」「我確信他們都在保存氧氣和能量，因為那裏又冷又黑。」

「泰坦號」16日從加拿大紐芬蘭省（Newfoundland）聖約翰（St John’s）出發，18日在下潛過程中突然通訊中斷並失蹤至今。根據美國海岸防衛隊（United States Coast Guard，USCG）估計，潛艇氧氣可供96小時左右，潛水器到格林尼治標準時間22日上午10時（香港時間22日下午6時）左右就會耗盡氧氣。

美國海岸防衛隊發言人22日稱，10小時倒計時現已開始，必不可少的氧氣供應料美國東部時間上午7時8分（香港時間下午7時8分）耗盡。

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業界及前員工曾質疑設計安全

哥倫比亞廣播公司（CBC）同日披露，早在2018年就有業界專家警告「泰坦號」設計的實驗方式可能導致「災難性」的後果。海洋技術學會（Marine Technology Society，MTS）去信海洋之門，內容提到對方宣傳「泰坦號」時，聲稱設計符合或超出海洋設備標準的挪威船級社（Det Norske Veritas，DNV）認證，惟公司似乎沒有跟隨有關標準，因此有誤導公眾及違反業界守則之嫌。

根據海洋之門的網站顯示，在「泰坦號」的簡介中，至今都沒有提及它是否獲得DNV認證。

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