鐵達尼號失蹤觀光潛艇沉前最後畫面首曝光　駕駛員坐小艇揮手微笑

鐵達尼號（Titanic）小型觀光潛水器「泰坦號」（Titan）6月18日起失聯至今，它下潛之前漂浮在北大西洋海面上，以及駕駛員乘坐充氣艇微笑揮手的畫面，都被母船人員拍下，如今也隨着可怕意外的發生，而在TikTok瘋傳。



22歲攝影師阿比（Abbi Jackson，又譯：艾比）受僱於泰坦號母船「極地王子號」（Polar Prince），她自拍站在甲板上的模樣，接着把鏡頭轉向身後遠處海面上的泰坦號。

她也捕捉77歲法國駕駛員納爾若萊（Paul-Henry Nargeolet，又譯：納若萊）的身影，此人曾在法國海軍服役25年，已探勘鐵達尼號殘骸37次，因此獲得「鐵達尼號先生」的稱號。

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隨着影片爆紅，阿比也在Instagram發聲，她感謝人們的關心，也請大家替失蹤5人祈禱。

這艘潛水器上一共5人，除了駕駛員納爾若萊，還有營運泰坦號的海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）創辦人兼行政總裁呂什（Stockton Rush）、英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）、巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）與其19歲兒子蘇萊曼（Suleman）。

泰坦號18日出發參觀鐵達尼號殘骸，但在上午9時45分，也就是下潛約105分鐘後，與母船失去聯繫。

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不過，「海洋之門探險」直到8小時後的下午5時40分才通報美國海岸警衛隊，當晚9時13分通報加拿大海岸警衛隊，迄今未揭露延誤原因。

前美國海軍核潛艦指揮官馬克特中尉（Lt. David Marquet，又譯：馬奎特）向《每日郵報》表示，他預估船上人員僅有1%生存機率。

泰坦號估計僅剩不到10小時的氧氣，搜救人員持續與時間賽跑。

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不過，事故地點位於北大西洋偏遠深海，水深達12500英尺（約3800公尺），沒有陽光且低溫高壓，幾乎沒有船艦能夠抵達。

即使找到泰坦號，也無法立即施救，因為這艘潛水器沒有艙門而是從外面「鎖死」，任何救援工作都必須在水上完成，因此還必須想辦法打撈或者吊上水面。

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