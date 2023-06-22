鐵達尼號觀光潛艇公司老闆娘是罹難者後代　電影中情深老夫婦原型

探索「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的觀光潛水器「泰坦號」（Titan），6月18日下水至今仍失聯。



雖然潛水器上的5名乘客生死未卜，不過他們的身分背景已率先曝光，包括推出水底觀光服務的「海洋之門探險公司」（OceanGate Expeditions）創辦人呂什（Stockton Rush）。

外媒指出，他的妻子溫蒂（Wendy Rush）竟是「鐵達尼號」著名罹難老夫妻的後代，巧合令網友嘖嘖稱奇。

《鐵達尼號》電影中老夫婦原型 女方本可獲救卻選擇回船上與丈夫同死（點圖了解更多）：

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《紐約郵報》、《獨立報》報道，溫蒂1986年與呂什結婚，根據LinkedIn資料，她長期從事慈善工作，目前擔任「海洋之門探險公司」傳播總監，過去3年曾3度造訪鐵達尼號。

而她也是「鐵達尼號」著名罹難老夫妻伊西多和伊達·斯特勞斯（Isidor and Ida Straus）夫婦女兒米妮（Minnie Strauss）的後代，伊西多是政商名流，是「梅西百貨」（Macy’s）創辦人，也擔任過紐約州議員，生前是世界第二巨富。

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「鐵達尼號」1912年4月15日擦撞冰山後沉沒北大西洋，造成1514人罹難，還原沉船事件的史詩災難電影《鐵達尼號》（Titanic）在1997年全球熱映，片中最催淚的場面之一，是一對老夫婦在海水湧入船艙時，在船上相擁而臥，選擇攜手而逝；這對老夫妻其實真有其人，正是取材自當時坐在頭等艙內的伊西多和伊達。

伊西多1871年娶了伊達，發生船難時兩人已結婚41年，當時67歲的伊西多和63歲伊達與男僕約翰（John Farthing）、女僕愛倫（Ellen Bird）一同坐在頭等艙，船艙進水下沉後，原先伊達有機會搭乘救生艇逃難，不過她卻選擇回到船上與丈夫一同面對死亡，堅定愛情感動無數人。

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伊西多死後被安葬在紐約布朗克斯區（Bronx）的伍德勞恩公墓（Woodlawn Cemetery），伊達遺體儘管未被尋獲，人們仍在丈夫的墓碑上一起紀念她。

雖然2人已逝去逾一個世紀，不過至死相守的愛情故事卻未被後人忘卻，現今曼哈頓斯特勞斯公園（Straus Park）、梅西百貨都有紀念這對他們的雕塑。

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