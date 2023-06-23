印度總理莫迪：美印防務合作將進入新層面

印度總理莫迪表示，在美國通用電氣公司與印度的印度斯坦航空有限公司達成協議，共同為印度國產「光輝」戰鬥機製造美制渦扇發動機後，美印防務合作將進入一個新的層面。



俄衛網6月23日稱，莫迪在與美國總統拜登舉行的聯合新聞發布會上說：「擺脫了我們以前的買方-賣方關係，今天我們已經轉向涉及技術轉讓、聯合開發和生產的關係。通用電氣公司通過技術轉讓在印度製造發動機的決定是一項具有里程碑意義的協議。它也為兩國開闢了新的就業機會。這將為我們未來的國防合作帶來一個新的層面。」

正在美國進行正式國事訪問的莫迪補充道：「兩國的國防工業和初創企業是這種合作的重要夥伴。將其數據資料整合在一起是國防工業空間科學和技術路線圖的一個關鍵目標。」

早些時候，美國通用電氣公司（GE）表示，該公司已經與印度的印度斯坦航空有限公司簽署了一份諒解備忘錄，共同為印度國產「光輝」戰鬥機製造美制F414渦扇發引擎。GE-F414發動機正被用於世界各地的一些先進的下一代作戰飛機上。這些發動機目前在波音公司的F-18超級大黃蜂雙座戰鬥機和薩博公司的下一代JAS 39-Gripen單引擎作戰飛機上服役，並且正在被集成到韓國正在製造的飛機上。

一些美國和印度的媒體聲稱，美國已經同意向印度轉讓大約80%的這種發動機技術；這是前所未有的，因為美國對其軍事技術保持着嚴格的控制，過去從未向非盟國轉讓過如此重要的技術知識。