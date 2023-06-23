泰坦號罹難者77歲「鐵達尼先生」一生熱愛海洋　探勘沉船殘骸37次

載着5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18日出海後失蹤，外號鐵達尼先生（Mr Titanic）的77歲法國探險家納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）是罹難者之一，他一生工作都與海洋有關，特別沉迷於鐵達尼號，曾探勘其殘骸多達37次，並稱一旦著迷於與鐵達尼號相關的事物，「你就很難出來了」。



在納爾若萊不幸逝世後，《鐵達尼號》導演占士金馬倫（James Cameron）悲痛表示難以接受，他形容納爾若萊是他長達25年的朋友，是「傳奇的潛水器駕駛員」。

↓納爾若萊6月18日出發前的最後身影↓

納爾若萊1946年生於法國東部城市沙莫尼（Chamonix），少年時期就是一名業餘潛水員，至1964年加入法國海軍，在服役的約20年裏，他擔任過深海潛水員、潛艇駕駛員，並在退役後加入法國海事研究機構IFREMER，至後來到擁有鐵達尼號殘骸打撈權的公司RMS Titanic工作。

現年77歲的納爾若萊是RMS Titanic的水下研究總監（director of underwater research）。

1985年鐵達尼號的沉船殘骸被發現後，1987年，納爾若萊就首次乘潛艇下海探索鐵達尼號殘骸，並領導打撈工作，他後來受訪時形容是非常難忘的時刻，他指當時團隊在潛艇內一直閒聊，但到達殘骸後，所有人即靜下來，「接下來的10分鐘，潛艇裏沒有任何聲音」。

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他認為鐵達尼號獲得公眾巨大關注，除了是1997年的電影《鐵達尼號》，也因每個人都從中找到其會一直留意的東西，不論是船體的構造、乘客的名單，或是本身的沉船事件等，「若你一頭栽進去鐵達尼號（的相關事物），你就很難出來了。」

在此後多年裏，這位「鐵達尼先生」探勘過鐵達尼號沉船殘骸多達37次，惜最後不幸葬身於海難。

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納爾若萊的妻子是美國新聞主播馬什（Michele Marsh），她於2017年去世。

納爾若萊的31歲繼子帕斯卡爾（John Paschall）在知悉繼父的死訊後非常震驚，他稱曾想過叫繼父放棄深海冒險，但也指「我知道他有多熱愛海洋，尤其是鐵達尼號。」

目前仍未知救援人員能否把罹難者的遺體從海底打撈出來，帕斯卡爾則認為，他相信繼父的遺體應留在北大西洋，在鐵達尼號殘骸旁邊，「我認為以他想長眠、長留的地方而言，在我的意見看來，就在那裏。」

鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」海難：帕斯卡爾（John Paschall）6月23日在Twitter悼念繼父納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet，右二）（Twitter截圖）

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