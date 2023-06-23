鐵達尼號觀光潛艇海難｜占士金馬倫揭「圍內」早已質疑泰坦號設計
電影《鐵達尼號》導演占士金馬倫（James Cameron，又譯卡梅隆）接受美媒訪問時稱，他認為OceanGate的潛艇船體設計是危險，又稱希望自己在事前已公開說出這一點。
他說鐵達尼號與「泰坦」號的悲劇非常相似，同樣是有警告卻沒人理睬，同樣是多國合力營救。
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他接受媒體訪問時稱：「我對（泰坦號）與鐵達尼號災難相似之處感到震驚，鐵達尼號船長曾多次被警告注意郵輪前方有冰，卻仍在月光暗淡的夜晚全速駛入冰域，導致很多人死亡。」
他稱，海洋勘探界一直對泰坦號這潛水器的安全表示擔心，但專家的警告都被人們忽視，「這實在令人震驚……真的很超現實」。
對泰坦號持批評意見的人指出，以碳纖維和鈦製成的船體會隨着時間推移出事。
占士金馬倫於22日通過Zoom接受路透社社訪問時稱：
我認為這（設計）是一個可怕的主意。
我希望我已曾說出來，但我以為有人比我聰明，你知道，因我從未嘗試過這技術，但它聽起來已是糟糕。
他還說，泰坦號下潛仍屬「實驗性」活動，是不應收費讓不是深海工程師的乘客冒險。
乘泰坦號探索鐵達尼號殘骸的費用為每人25萬美元，盈利用於鐵達尼號研究。
美國海岸防衛隊海軍少將梅傑（John Mauger）22日在麻省波士頓召開記者會說，當天上午，加拿大的遙控水下搜索車（ROV）在北大西洋偏遠角落的海面下4公里處發現一個殘骸區，證實泰坦號潛水器已遭遇「災難性的內爆」，相信5名乘客已遇難。
占士金馬倫自1990年代為開拍《鐵達尼號》進行調查研究時，已是深海探險家。
製造用於研究和旅遊的潛水艇的公司Triton Submarines，占士金馬倫也有部份持股。
此外他也是載人水下航行器（Manned Underwater Vehicles）社群的一員，它是一個關係緊密的群體。
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鐵達尼號觀光潛艇失蹤事故結果如何？
美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）表示，搜救人員在距離鐵達尼號沉船處500公尺的海底發現泰坦號的殘骸，而分析結果顯示，這些殘骸的狀態符合潛艇壓力室內爆的現象，推斷艙內5人可能在瞬間死亡......點擊了解更多
鐵達尼號觀光潛艇上有什麼人？