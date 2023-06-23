鐵達尼號觀光潛艇海難｜乘客簽「生死狀」公司可免責？專家：不是

載着5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18日在大西洋出海後失蹤，救援人員22日證實潛艇「內爆」，無人生還。據報觀光公司要求乘客出發前先簽「生死狀」，是否代表公司可免除責任？專家表示非也，家屬仍可提出控告。



推出水底觀光服務的海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）總部設於美國，向每位乘坐「泰坦號」赴鐵達尼號殘骸參觀的「觀光客」收取25萬美元（約196萬港元）費用。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者波格（David Pogue）2022年夏天曾獲邀搭乘「泰坦號」，他在同年11月的新聞節目內指，海洋之門公司會要求他先簽「責任豁免書」（Liability waiver），當時波格稱，首頁內容已3次提及有可能死亡的字眼，包括寫道「這實驗船隻尚未獲得任何監管機構的批准或認證，可能會導致身體傷害、情感創傷或死亡。」

若然這次事故中的乘客也有簽署責任豁免書，是否意味海洋之門探險公司可以免責？路透社22日報道指，責任豁免書並非每次也能當「裝甲」，若有證據表明存在重大過失或未完全披露的危險，在進入法律程序時，法官駁回責任豁免書的情況並不少見。

美國律師兼海洋法專家謝弗（Matthew D. Shaffer）表示：「若這船艇的設計或建造在某些方面向乘客有所隱瞞，或者有信息顯示公司知道這船不適合事次旅程，但仍然故意營運，那麼絕對會違反豁免書的有效性。」

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律師約瑟夫·洛（Joseph Low）表示有很多不同例子顯示，就算有豁免書，家屬仍可提出訴訟，但他也談到在了解事故原因前，無法確定豁免書是否適用。救援人員仍在調查事故原因。

報道指，目前未知死者家屬會否提出訴訟，且由於海洋之門是一家總部設在華盛頓州的小公司，未知它是否有資產去支付賠償金，但若公司有買保險，家屬可從保險單中獲賠。

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除了觀光服務公司外，家屬也可向其他參與「泰坦號」設計、建造或製造零件的第三方索償，前提是發現它們存在疏忽並導致內爆。

報道指出，海洋之門探險公司可以根據海事法下所謂的「責任限制」提出訴訟，以尋求獲得保護，此可讓船艇東主要求聯邦法院限制賠償金，但公司須要證明它不知道潛艇的潛在缺陷，並承擔舉證責任，法律專家指要達到要求不容易。

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