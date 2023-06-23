鐵達尼號觀光潛艇海難｜遺屬揭求救延誤8小時　尋人本可更早開始

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）18日載人前往參觀鐵達尼號（Titanic）殘骸期間在北大西洋失蹤，殘骸在22日被發現，5名乘客喪生。英媒6月21日稱，遺屬痛心批評潛艇所屬公司海洋之門（OceanGate）遲了8小時才向美國海岸防衛隊求救。



英國《電訊報》21日稱，海洋之門被指在「泰坦號」失蹤8小時後、即18日傍晚才求助。

58歲英國富豪哈丁（Hamish Harding）是「泰坦號」海難死者之一。他的親戚柯斯內（Kathleen Cosnett，暫譯）稱，延遲8小時才展開搜救是「非常可怕」。她說：

（他們）過了很久後才去救，這太長了。我本以為（失蹤）3個小時（開始行動）已是極限。 罹難英國富豪哈丁親戚柯斯內

美國海岸防衛隊官員證實在18日晚上收到「泰坦號」失蹤的消息，當時海洋之門已做過短時間搜索，但官員沒具體說明收到消息時潛艇已失蹤多久。

海岸防衛隊稱，潛艇於當地時間18日上午8時下水，但該部隊在下午5時40分接報它失去聯絡——當時「泰坦號」與海洋之門失去聯絡已有約8小時。

美國商業新聞網站《商業內幕》22日稱，OceanGate未有即時回應其置評要求。

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