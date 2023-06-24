鐵達尼號觀光潛艇｜專家：泰坦號為創新忽視標準　極限旅遊或叫停

「泰坦號」（Titan）觀光潛艇載5名乘客參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）時失去聯絡，多國聯合搜索多天，惟在6月22日發現潛艇碎片，所有乘客證實喪生。當局指潛艇可能發生內爆失事，有專家認為，潛艇在興建時為了創新而忽視標準，令它帶來極大風險，最終發生這宗悲劇。



英國皇家海軍核攻擊潛艇「湍流號」（HMS Turbulent）前艦長拉姆齊（Ryan Ramsey）6月23日向天空新聞（Sky News）表示，「泰坦號」遇難或有兩個原因，一是用於封鎖船員在內的帶螺栓艙門發生故障，導致船身下陷；或是潛艦壓力殼本身有缺陷，並因為壓力而破裂，引起同一後果。

他希望當局可以回收部分船身殘骸，研究壓力殼是否內爆，或是艙門肇禍，從中汲取教訓。

業界或亡羊補牢

拉姆齊被問到「泰坦號」的「非正常」設計是否輕率，稱不會以輕率形容，而是興建這款潛艇時忽視標準，帶來巨大風險，結果以人命損失證明。他估計，業界或從這次事件中收緊監管標準，堵塞「泰坦號」引起的漏洞。

↓一片看懂｜鐵達尼失聯潛艇為何「災難性的內爆」? 船身混合物料不尋常↓

意大利專家：潛艇結構可承受壓力或達極限

另外，意大利國家研究委員會（CNR）海洋工程研究所所長亞弗拉蒂（Alessandro Iafrati）亦認為「泰坦號」失事可能與設計有關，他向俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）表示，潛艇可能是結構破壞，不排除潛艇有一條裂痕，之後擴大，但認為不是金屬疲勞等問題。

亞弗拉蒂指出，潛艇曾經在水底1300米進行測試，但要下潛至3500米或更深的海域，意味壓力增加兩倍，所以認為潛艇結構所承受的壓力到達極限。

這次事件亦令外界關注「極限旅遊」的安全，拉姆齊指出，大海情況難以預計，所有海洋活動都有風險，而且部分海洋的探索程度比太空少，潛艇的構造或比太空船更複雜。不過他覺得，鐵達尼號殘骸本身就是一個墓地，大家不應再參觀。

閱讀更多：鐵達尼號觀光潛艇海難｜英國富商與19歲兒子喪命 親戚揭心酸真相