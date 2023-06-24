俄羅斯局勢｜瓦格納軍團兵變存亡之戰　首領普里戈任上中下三結局

6月23日夜深，俄烏戰爭的觀察者終於等到了：瓦格納僱傭兵團（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯作普里戈津或普里格津）稱其部隊受到俄羅斯國防部的飛彈攻擊，聲言要揮軍開進莫斯科以懲罰軍方，他強調這不是政變，而是「正義之行」。遭受莫斯科當局壓制近半年、卻是奪取烏軍巴赫穆特（Bakhmut）功臣的普里戈任，真的為瓦格納軍團的存亡發動了奮身一搏的「豪賭」。

［更新：瓦格納稱已佔領與烏接壤州份的頓河畔羅斯托夫，並推進至離莫斯科500公里左右的沃羅涅日（Voronezh），佔領其所有軍事設施。普京已就此發表全國演說，承認頓河畔羅斯托夫情況困難，指責兵變者犯下叛國罪，將嚴厲追究，卻同時聲稱瓦格納軍團是解放頓巴斯的英雄——看起來下文最後的第一個結局，並非全然無望，暫時還要看瓦格納士兵會否背叛普里戈任。］

瓦格納的存亡有一個限期：2023年7月1日。在5月巴赫穆特失守，死傷慘重的瓦格納「功成身退」之後，俄羅斯國防部6月上旬宣布所有在烏作戰的非國防軍部隊都要在7月1日前跟國防部簽合約，變相將在烏作戰的各式軍團（包括車臣軍隊、俄羅斯天然氣公司的僱傭兵、俄羅斯航太公司的僱傭兵等等）全數收歸國防部旗下。

瓦格納如何走向兵變？

對於有車臣領土的卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）、本身有不同「正當生意」的俄國企業，跟國防部簽合約，沒有什麼大不了。但對於在非洲多國、敘利亞以至烏克蘭長年地下作戰的普里戈任而言，僱傭兵生意就是其正業，收歸國防部管轄就是要他交出一切，這當然不能接受。

更讓普里戈任失望的是，在聖彼得堡經營餐飲生意與普京（Vladimir Putin）「識於微時」（當時普京尚未掌權）的他，在此卻遭普京背叛。6月中，普京公開表態支持國防部的要求，瓦格納軍團的變相「滅亡」隨即進入倒數。

普里戈任（中）自己經常到前線戰區「擺拍」。（Reuters）

在烏克蘭戰場上，瓦格納也有過其「光輝歲月」。去年10月，烏克蘭剛剛大舉反攻收復哈爾科夫（Kharkiv）近萬平方公里領土，普京一度捨棄國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）所支持的軍官，而將獲瓦格納背書的「末日將軍」蘇羅維金（Sergey Surovikin）任命為對烏作戰總指揮。一直在地下活動、甚至不承認瓦格納軍團存在的普里戈任更搖身一變，變成了俄羅斯軍事輿論界的「網紅」，經常以語出驚人的手法指點大局，而瓦格納軍團更獲得了在監獄招兵的權力。

然而，經過入冬後的毫無寸進，巴赫穆特陷入膠着，普京在本年1月就換走了蘇羅維金，以格拉西莫夫擔當對烏作戰總戰指。此時，瓦格納和國防部的衝突就進入了無止境的升級。普里戈任一直批評國防部對其軍團士兵軍火供應不足，威脅「不打了」撤出巴赫穆特前線。普里戈任自己更經常穿着全副武裝在前線戰區升旗「擺拍」，繼而再痛批莫斯科的精英們飲飽食醉，紹伊古、格拉西莫夫等人不上前線、不知戰況、不顧士兵疾苦。

在5月9日俄羅斯慶祝「勝利日」之前，普里戈任甚至以「爺爺」之稱間接批評普京——不少觀察家都愈來愈覺得普里戈任本人似乎有「政治意圖」。

烏克蘭：路透社2023年6月15日公布一批航拍照片，顯示烏克蘭東部頓涅茨克的重鎮巴赫穆特在戰火摧殘下變成一片頹垣敗瓦。（Reuters）

其後，巴赫穆特5月中旬終於被瓦格納「以人命換寸土」的攻了下來，開始將當地的防守任務交到國務部正規軍手中。在撤退的過程中，普里戈任指控國防軍對瓦格納發動攻擊，甚至抓拿了一個俄羅斯陸軍第72旅的中校來拍片認錯。到烏克蘭軍隊6月初展開反攻之後，正當國防部宣傳烏軍反攻如何慘敗之際，瓦格納卻連翻聲言俄軍正在後退，完全沒有配合莫斯科當局的主旋律。此時，瓦格納軍團和國防部的衝突已變得不可收拾，國防部提出的7月1日簽約限期，則是其對普里戈任的「最後通牒」。

對於國防部和瓦格納不斷升級的鬥爭，觀察家一直納悶為何作為最後仲裁者的普京不介入制止。部份分析人士認為，等到7月1日來臨，普京最終會息事寧人了事。然而，到了6月13日，在一場與不少主要俄羅斯軍事博客的對話中，普京卻擺明立場站到了國防部的一邊——這個選擇也不難理解：瓦格納在巴赫穆特死掉兩萬人之後，只剩下大約2.5萬之眾，且無充足的獨立軍火支援，而國防部只計現役軍人也有80多萬。

6月13日，在一場與不少主要俄羅斯軍事博客的對話中，普京擺明立場站到了國防部的一邊，表明支持在烏作戰非國防軍該與國防部簽署合約，歸入國防部的控制範圍。（Reuters）

既然雙方實力差距如此巨大，為何普里戈任此刻還要「明知不可為而為之」？

普里戈任勝算渺茫

除了要保護其一生志業之外，如果普里戈任將瓦格納軍團置於國防部旗下，得罪人多、稱呼人少的他更可能會因為再無利用價值而招致殺身之禍。因此，這不只是瓦格納軍團的存亡之爭，也可能是普里戈任本人的存亡之爭。

而普里戈任這一場「兵變豪賭」背後也確有多個層次的「勝算」。首先，在宣布兵變當日，普里戈任第一次「越過紅線」直接質疑俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭的決定，指責國防部「欺騙」俄羅斯公眾和普京，虛報烏克蘭即將與北約合力攻擊俄羅斯，最終才導致這場「使紹伊古變成英雄」、對財閥有利的戰爭爆發。透過這種宣傳，普里戈任似乎是想要爭取到俄羅斯內部反戰勢力、烏克蘭，甚至是西方的間接或直接支持。

其次，普里戈任始終將矛頭指向國防部而小心迴避普京本人，也留下了讓普京「回心轉意」的空間。畢竟紹伊古與普京的關係不如普里戈任般深遠，只要普京願意借用「國防軍攻擊瓦格納自己人」的藉口，即可將紹伊古拉下馬。而就算普京不打算全力支持普里戈任，為免俄羅斯出現亂局，他依然有可能收回要瓦格納歸入國防部管控的命令，為普里戈任留下一線生機。

俄羅斯塔斯社網站頭條盡是兵變新聞。（TASS網站截圖）

根據直至莫斯科時間6月24日清晨的形勢發展，普里戈任的如意算盤大概是敲不響的。雖然他聲言瓦格納的後備兵是全國軍隊和整個國家，希望鼓勵不滿國防部待遇的軍人向他投誠，但就連與以往獲瓦格納支持的「末日將軍」蘇羅維金，也第一時間公開呼籲普里戈任「停手」，稱自己已在國防部命令下從前線歸來。很明顯，普里戈任在俄羅斯的武裝力量中已是孤立無援。

同時，莫斯科當局已迅速啟動對普里戈任發動兵變的刑事程序，由此可見，普京當局並無任何對普里戈任「留有餘地」之意。但普京在兵變發生後的全國演說中卻稱瓦格納軍團為英雄，似乎是想要策反瓦格納，讓他們背叛普里戈任。

目前，瓦格納已從烏克蘭越境進入與烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）接壤的羅斯托夫州（Rostov），朝着首府頓河畔羅斯托夫（Rovtov-on-Don）進發，並聲稱已佔領該城。該城是俄羅斯南方軍區的總部所在，也是在烏作戰的陸軍第58合成軍團的總部所在，同時是俄羅斯對烏作戰的指揮總部。該市街頭軍警滿佈，幾可肯定是瓦格納士兵。

右下是頓河畔羅斯托夫，其往北有幹道直通莫斯科。（Google Map）

［以下：網上流傳在頓河畔羅斯托夫的瓦格納部隊照片］

由於頓河畔羅斯托夫有主要幹道直通莫斯科，從各方消息可見，此M-4幹道多段已有軍隊設立路障，防衛瓦格納往北推進。當然，莫斯科本身亦已進入了高度戒備的狀態，以反恐部署加強檢查，國民衛隊特別警隊和快速應該部隊隨時候命。

事已至此，普里戈任大概有上、中、下三種結局。

首先，雖然普里戈任幾乎沒有可能動搖到普京的執政，也幾乎沒有可能進軍莫斯科，但如果他能迅速搶佔頓河畔羅斯托夫的控制權，以及國防部在羅斯托夫州的軍事資產，這將能變成普里戈任和莫斯科進行談判的本錢，至少能保留瓦格納軍團的志業，甚至有可能藉此反迫普京接受瓦格納變成俄羅斯第二個「國防部」，增大其在烏作戰的角色。這可能是普里戈任這次兵變的最佳結果。

［以下：網上流傳普里戈任在南方軍區總部與軍方人士談判的片段］

其次，普里戈任可能無法奪得任何俄軍資產，但國防部也無法在短期內清除瓦格納軍團的勢力，雙方陷入持續對峙的狀態。由於烏克蘭戰場的戰局變數無定，普京可能會決定暫時放過瓦格納，只要普里戈任的力量不直接影響到烏克蘭戰事，就任由瓦格納與國防部繼續對立下去。這可算是讓普里戈任暫時保住了軍力，卻只是一時之安。

最後也是最差的結局，當然是瓦格納軍團在國防部的武力壓制下瓦解，普里戈任或被旗下士兵背叛、或戰死、或被捕，瓦格納的海外勢力最終交到普京的其他下屬手中。

但無論結局為何，從街頭打劫罪犯做到餐飲生意老闆，最後變成跨國僱傭兵團頭目、日日受到全球媒體關注的普里戈任，也算得上是普京治下俄羅斯的一位傳奇人物和一位英雄人物。