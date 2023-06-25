俄羅斯兵變｜新加坡學者：瓦格納事件或改變俄烏戰局

俄羅斯瓦格納僱傭兵譁變，受訪學者和分析師認為，這可能改變烏克蘭戰爭局面，關鍵在於俄羅斯軍軍心是否動搖，普京能否迅速平息叛亂。



新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》訪問時說，瓦格納譁變可能改變俄烏戰爭局面。若俄羅斯領導人無法平息叛亂，俄軍防線短期內就有可能遭烏軍擊潰。

瓦格納集團首腦普里戈任此前多次公開發言，試圖將俄羅斯防長和參謀長拉下馬。李明江認為，普里戈任可能認為，這些人誤導總統普京，所以想要「清君側」；但也極有可能是普里戈任具有更大的政治野心。

李明江說：「無論如何，對普京來說，這是一件非常頭疼的事情。對整個俄烏戰爭可能會是一個改變局面的因素，因為他的後院失火了。」

他進一步說，為應對烏克蘭的反攻，俄軍現在必須全力以赴、無法懈怠，若還得從正規部隊挪出大量士兵來對付瓦格納叛軍，將對俄烏戰事造成影響。「如果他（普京）無法平息兵變，這將對烏克蘭非常有利。那麼俄羅斯防線被擊潰，可能會是很快的事情，幾個星期或者一兩個月都有可能。」

學者：烏軍或趁機強力反攻

智庫與諮詢公司Solaris Strategies國際事務高級分析師阿茲丁博士（Mustafa Izzuddin）受訪時則說，烏軍完全有可能打鐵趁熱展開更強力的反攻，「但我認為他們會保持謹慎，因為他們不會希望其軍事戰略變化對他們產生反作用。」

他認為，這場兵變雖然在心理戰上可能有利於烏軍，但普京領導下的軍事力量「依然強大且不可動搖」，不一定能成為在戰場上對烏軍實際有利的因素。

他說：「普京政府內部出現的裂痕可能會激勵烏克蘭和其盟友，在他們試圖擊退俄軍時增強他們的集體信心……不過，單憑瓦格納並不足以推翻普京領導下的俄羅斯政府。實際上，普京誓言要擊碎這場武裝兵變，甚至將它比作上世紀所發生的俄羅斯內戰，表明他將盡全力，在這個問題成為他的真正威脅前將其扼殺在萌芽階段。」