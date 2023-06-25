俄羅斯兵變｜美軍高官因「瓦格納事件」取消訪問中東

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團發動兵變，俄內局勢陷入動亂，美國高級軍事官員因此取消6月24日出訪中東的行程。



美軍參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff，JCS）主席、陸軍上將米利（Mark Milley）原定前往以色列和約旦，但JCS發言人說，這次出訪「因俄羅斯的動亂局勢」而推遲。

此外，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）星期六原計劃前往丹麥，出席有關烏克蘭問題的會議，但也臨時取消行程，改陪總統拜登去了總統度假地點大衛營（Camp David）。

俄羅斯24日傳出兵變的消息後，白宮稱拜登已聽取有關消息的簡報，參議院情報委員會兩名主要負責人也說，他們「正在密切留意俄羅斯軍隊之間可能發生重大衝突」。

經過白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的協調談判，瓦格納首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）已同意終止在俄境內的行動，並命部隊撤出俄南頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

