烏克蘭：俄羅斯軟弱　瓦格納事件是結束普京政權第一步

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）6月25日表示，已與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話，討論俄羅斯最近的動盪局勢，雙方均認為俄羅斯當局軟弱， 俄烏戰事正朝著正確方向發展。另外，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）認為，瓦格納集團事件只是結束俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）政權的第一步。



列茲尼科夫簡短交代與奧斯汀的通話內容，稱雙方還討論了烏克蘭的反攻，以及強化烏軍部隊的步驟。「我們一致認為，俄羅斯當局軟弱，從烏克蘭撤軍是克里姆林宮的最佳選擇。」

達尼洛夫表示，瓦格納集團事件只是結束普京政權的第一步，其後果不可預測，普京政權的倒下已經開始。達尼洛夫認為，策劃叛變的瓦格納創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin），只是一個更大的團體和更大計劃的一部份，是破壞俄國穩定過程的冰山一角。俄羅斯有一群不滿普京的人，當中包括安全官員、高官和寡頭，他們認為普京損害眾人利益，對整個俄羅斯都是致命威脅。

達尼洛夫認為，普京為求自保，必定整肅安全部隊，徹底消滅瓦格納集團，甚至在國內實行戒嚴和大規模鎮壓。不過，普京政權已被人背後捅了一刀，即使不是立即死亡，也毋可避免地會導致死亡。