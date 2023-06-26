拜登及杜魯多與澤連斯基通電話　馬克龍：俄陣營出現分裂

美國白宮表示，在瓦格納集團（Wagner Group）發動短暫兵變後，美國總統拜登（Joe Biden）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）6月25日討論了俄羅斯最近發生的事件。雙方也討論了烏克蘭正在進行的反攻，拜登重申美國對烏克蘭的支持堅定不移，包括通過持續的安全、經濟和人道主義援助。



澤連斯基也表示，周日與拜登通電話時討論了俄羅斯的叛亂，認為事件暴露了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）統治的弱點。他與拜登還討論了進一步擴大防務合作，重點是遠程武器。此外，雙方在下月北約（NATO）峰會舉行前協調兩國立場。他又呼籲，全球應對俄羅斯施壓，直至國際秩序恢復為止。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau ）25日也稱，在瓦格納集團事件後，他與澤連斯基討論了俄羅斯的安全局勢，加拿大會致力於與烏克蘭站在一起，為烏克蘭民眾提供所需支持。

另外，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）接受當地報章La Provence訪問時說，瓦格納集團發動兵變，揭露俄國陣營內部出現了分裂，且俄國軍隊和輔助部隊都很脆弱。他指情勢還在演變，需要時刻注意，重申有必要支援烏克蘭反抗。