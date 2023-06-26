俄羅斯瓦格納首腦普里戈任蹤沓　軍方高層「潛水」遭質疑

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變結束第二天，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和瓦格納首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）都沒公開露面，增加了俄羅斯局勢的不確定性和混亂。



《紐約時報》報道，普京6月24日（兵變發生當天）早上向全國發表簡短電視講話後，25日沒有公開現身，普里戈任的行蹤也仍然不明。

另一方面，俄羅斯官方媒體紛紛指責並貶低普里戈任，但對普京和其他人的一些批評也開始浮出水面。

克里姆林宮25日的《本週新聞》，一開場就明確了官方立場，稱「在俄羅斯發動武裝叛變不會得到社會支持」。克宮主播兼高級文宣主管基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）在節目中說：「在戰爭時期，叛國罪是嚴重罪行。」

節目接着播放普京星期六早上的全國電視講話，普京說，「分裂團結是在俄羅斯的背後捅刀」，但他沒有提及普里戈任的名字。

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）進入位於該市的俄羅斯南部軍區總部發表講話。圖為影片截圖。瓦格納當時聲稱已控制南部軍區總部。（Reuters）

在普京發表講話的8個多小時後，所有俄羅斯新聞媒體突然發布克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的聲明，指白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在普京的同意下出面調解，俄方決定撤銷針對普里戈任發動武裝叛變的刑事訴訟；為表彰瓦格納之前對俄羅斯的服務，政府不會對參與本次事件的瓦格納戰士採取任何行動。

佩斯科夫還說，雖然普京此前誓言要懲罰參與兵變的人，但調解協議的「更高目標」是避免對抗和流血。沒有參與兵變的瓦格納戰士，將與國防部簽訂合同。

基謝廖夫25日的長篇報道表明，普里戈任的起義沒有得到民眾的支持，簡而言之，結論就是普里戈任是一個叛徒，他的叛變對於俄羅斯的團結毫無意義。

俄羅斯另一個國營頻道獨立電視台（NTV），也在一週綜述報道中呼應了克宮《本週新聞》的立場。它還提及美國情報部門早已掌握瓦格納醞釀兵變卻保持沉默，暗示外國勢力的參與。

俄羅斯國營電視台是老一輩人的主要新聞來源，但俄羅斯年輕人多使用社交媒體應用程式Telegram，只是充斥這個平台的新聞和評論並非全部可靠。

一群具影響力、支持戰爭的俄羅斯博客作者卻陷入一個困境，他們一方面仰慕普里戈任和瓦格納僱傭軍，一方面卻對普里戈任叛變感到沮喪。

圖為2023年6月24日，一名男子與部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵對話。（Reuters）

發生兵變時 俄軍方領導層在哪裏？

一個名叫科捷諾克（Yuri Kotenok）的博主在Telegram上大聲疾呼，問發生兵變危機時，俄羅斯軍方領導層消失到哪裏去。

受到普里戈任猛烈批評的俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和軍事參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），在兵變發生後一直沒有現身或發表講話。

儘管俄羅斯境外的分析人士認為，迅速平息兵變已極大地損害了普京屹立不倒的聲譽，但俄羅斯官方媒體不出所料地將這一天視為莫斯科的全面勝利。

不過俄羅斯境內仍有少數者認為，這場一天兵變所暴露的問題亟待解決。

6月23日早上11時，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任在社交媒體平台發布一連串帖文，質疑克里姆林宮發動烏克蘭戰爭的動機，並指責俄羅斯國防部長紹伊古下令對瓦格納戰鬥機進行致命空襲。同日午夜，俄羅斯聯邦安全局（FSB）以武裝叛亂罪名對普里戈任啟動調查。

瓦格納部隊24日早上7時30分控制了頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並一路往北向莫斯科挺近。普京於上午10時向全國發表電視講話，呼籲全國團結應對烏克蘭及其盟國的戰爭，稱「分裂我們的團結，是在我們國家和人民的背後捅刀子。」

24日晚上8時30分，俄羅斯兵變出現戲劇性轉折，在白羅斯總統盧卡申科斡旋下，普里戈任同意停止前往莫斯科，轉往白羅斯；作為交換，普里戈任和瓦格納戰士獲保證人身安全。分析認為，普京雖迅速化解危機，但這場武裝叛變已暴露他的脆弱處境。

本文獲《聯合早報》授權轉載

