新西蘭總理一週訪華之旅開始　明晤習近平　重點談貿易

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）香港時間6月25日晚抵達北京，展開為期一週的訪華之旅。希普金斯在起程前表示，貿易將是此行的重中之重。



據《新西蘭先驅報》報道，希普金斯於新西蘭時間凌晨2時30分（香港時間25日晚10時30分）左右抵達北京。新西蘭駐華大使毛瑞（Grahame Morton）、中國外交部副部長馬朝旭到機場迎接希普金斯。

希普金斯訪華首日的外交活動相對較少，重點是新西蘭駐北京大使館主辦的商業活動。27日上午，他將出席在天津舉行的第十四屆夏季達沃斯論壇，然後返回北京。27日下午，中國國家主席習近平將在人民大會堂會見希普金斯。與習近平的會面將是希普金斯擔任總理以來最重要的外交活動。

出發前，希普金斯表示，貿易是新西蘭走向世界的主要收入來源。

他說：「對於像新西蘭這樣的國家來說，沒有比貿易可以獲得更多的麵包和牛油了，我們是一個貿易國家。貿易是此行的重中之重。」

新西蘭前總理阿德恩2022年在APEC峰會上曾與習近平會面。新西蘭總理上一次訪問中國則是在2019年。

應中國國務院總理李強邀請，新西蘭總理希普金斯6月25日至30日對中國進行正式訪問，並出席在天津舉行的第十四屆夏季達沃斯論壇。